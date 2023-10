Piksi oduševljen novim reprezentativcem Srbije: Biće veliki igrač!

Talentovani fudbaler Partizana Mihajlo Ilić predstavlja budućnost srpskog fudbala, kaže Piksi.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Dragan Stojković pomalo je iznenadio fudbalsku javnost kada je na širi spisak za oktobarske mečeve stavio defanzivca Partizana Mihajla Ilića (19), ali taj poziv nije bii slučajan. Talentovani štoper našao se i na skraćenom spisku, pa će u oktobru prvi put biti dio seniorske selekcije - Piksi kaže da je to zbog ogromnog talenta, kao nagrada za dosadašnje igre, ali i zato što smatra da će biti veliki igrač!

O mladom Mihajlu Iliću selektor Dragan Stojković Piksi govorio je na konferenciji za medije u Staroj Pazovi, nakon što je objasnio šta se dešava sa Dušanom Vlahovićem, koji propušta mečeve protiv Mađarske i Crne Gore.

"Što se tiče Ilića, on je budućnost našeg fudbala. Biće veliki igrač. To je moje skromno mišljenje. On je član naše U21 reprezentacije i raduje me što ima kontinuitet igranja u reprezentativnom dresu. Njegove igre su bile na nivou i dobio je poziv zasluženo. To je nagrada za ono što je odigrao do sada. Imao je dosta oscilacija, pogotovo kada je Partizan igrao evropske utakmice, to i sami znate i vidjeli ste, ali je normalno kada neko ima 19 godina", rekao je Dragan Stojković.

Talentovani fudbaler mogao bi odmah da "upadne" u prvi tim seniorske reprezentacije Srbije, ali Piksi tu poziva na oprez. Javnost u Srbiji ne treba da očekuje kako će se svi problemi riješiti kada Mihajlo zaigra! "On je nevjerovatan potencijal, ali je još dijete i ne treba od njega sada da očekujemo da riješi sve probleme", zaključio je selektor.

Podsjećamo, Mihajlo Ilić je nedavno postigao oba gola u dresu mlade reprezentacije Srbije na meču protiv Azerbejdžana, na startu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. Prije toga je igrao i za reprezentaciju do 19 godina, a ove sezone standardan je u crno-bijelom dresu.