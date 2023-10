Piksi objasnio situaciju s Vlahovićem! Dušan ne igra za Srbiju, a selektor je zabrinut!

Veliki problem sa povredama Dušana Vlahovića zabrinuo je selektora Dragana Stojkovića.

Izvor: MN PRESS

Selektor Srbije Dragan Stojković Piksi neće moći da računa na Dušana Vlahovića za mečeve u oktobru. Na gostovanju Mađarskoj u Budimpešti i beogradskom meču protiv Crne Gore neće biti napadača Juventusa, koji ostaje u Torinu da zaliječi povredu donjeg dijela leđa, kako bi bio spreman za nastavak sezone u crno-bijelom dresu! O tome je srpski selektor govorio na konferenciji u Staroj Pazovi.

Iako je hendikep ogroman, selektor Stojković kaže da neće pozivati nove igrače kako bi nadoknadio gubitak. To znači da će se u dva meča koji Srbiju mogu da lansiraju na Evropsko prvenstvo osloniti na najboljeg strelca nacionalnog tima Aleksandra Mitrovića i mladog Petra Ratkova kojeg tek čeka debi u seniorskom dresu Srbije!

"Razmišljam već mjesec dana o ovoj utakmici, sva moja koncentracija je usmjerena na taj meč. Da li mijenja planove ili ne, morate da bude svjesni da nijedan trener ne voli kada su mu igrači povrijeđeni. Tako smo imali u Bugarskoj kada su trojica bila povrijeđena što je bilo negativno po nas i to morate da prihvatite na kraju. U ovom trenutku kada Vlahović nije igrao za Juventus naravno da si kao trener zabrinut, pa onda prođe jedna, druga nedjelja i shvatiš da ga nemaš. Neće biti poziva drugim igračima i ono što mene raduje je da ćemo imati malo više vremena da radimo na nekim taktičkim stvarima. Kako treba da izgledamo, kako da se ponašamo, tako da iskoristćemo to vrijeme da se ekipa uigra i da neke principe u taktičkom smislu imamo čistu viziju i poruku kako treba raditi", rekao je Piksi i dodao: "Naravno da nam je žao što nije sa nama, vrhunski napadač, ali te neke povrede te brinu jer je mlad igrač, a problemi sa leđima, preponama... Čime već. Nije baš normalno, ali moramo da prihvatimo da je to tako".

Podsjećamo, na širem spisku Srbije bio je i Luka Jović, ali je njegovo ime Piksi precrtao! Nekadašnji napadač Crvene zvezde i Real Madrida tek ulazi u tim Milana, nakon što je u finišu meča stigao u slavni klub iz Fiorentine. Po njegovim riječima, tada nije bio u potpunosti spreman, pa ne čudi što mu je potrebno vrijeme.