Autor Milutin Vujičić

12 : 54 Ključne tačke obraćanja! Dušan Vlahović ne dolazi na okupljanje Srbije, neće biti novih poziva.

Selektor najavljuje plasman na Evropsko prvenstvo: "Ja ću da ih odvedem na Euro!"

Piksi je poručio da će Srbija do odlaska u Budimpeštu uvežbavati i nove sisteme igre

Posebne pohvale dobio je Mijat Gaćinović

Mihajlo Ilić iz Partizana je oduševio Piksija: "On je jedan od naših najvećih talenata"

"Prvi put mi ne trebaju fudbaleri, nego ratnici"

12 : 41 Kraj obraćanja! Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković završio je obraćanje rečima da će danas imati sastanak sa igračima, kao i za vreme boravka u Staroj Pazovi, dok ih neće biti u Budimpešti. Vidi opis JA ĆU DA IH ODVEDEM NA EURO! Piksi mijenja sistem Srbije: "Prvi put mi ne trebaju fudbaleri" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

12 : 39 Imamo vremena! "Imaćemo šest ili sedam treninga za predstojeće utakmice i videćemo u kakvoj su kondiciji igrači, ovde imamo deset igrača koji su odigrali 90 minuta u subotu i nedelju", rekao je Piksi i kazao da će biti dovoljno vreme da se napravi kompletna slika kao i da se takođe vidi kako da se eliminiše umor, odnosno da se radi na sistemu. "Moramo da budemo na mlazni pogon... Dizel me ne interesuje, samo kerozin - to je poruka igračima!", kazao je Piksi.

12 : 38 Ratnici? "Drago mi je što su naši košarkašio napravili veliki uspeh na Svetskom prvenstvu i nije samo ta petorka bila bitna, napravljen je ambijent. To je ono što je želim u mojoj ekipi, da imam takmičarski ambijent. Kada sam rekao ratnici, to sam rekao figurativno. Znaju oni da je to važna utakmica. Taj mentalitet ratnički mora da bude prisutan, požrtvovanje za svaku loptu i ispunjavanje zadataka do maksimuma. Nema mogao sam ili nisam mogao, nego moraš. Sa jednim takvim mentalitetom koji ne sumnjam da ćemo pokazati, moramo da se nadamo dobrom", rekao je Piksi. "Svaki meč može da stvori heroja, nije mi bitno ko će dati gol ili namestiti, bitan mi je taj utisak. Ako su Mađari bolji, ja ću im čestitati, ali videćemo u subotu". Izvor: MN PRESS

12 : 34 "Sergej? Može bolje, ne samo on...", rekao je Piksi.

12 : 34 O Tadiću i Sergeju? "Naš tim mora da se bazira na timskoj igri, a ne na individualnoj. Na tome insistiram od početka. Tadić je vrhunski igrač i imao je ulogu iza napadača protiv Mađarske, pa kakvih su bili prvih pola sata? Imali smo problema. Tako da, pitanje taktike i zahteva u igri mora daleko ozbiljnije da se shvati, zato se i razmišlja o nekim varijantama i ulogama koje bi mogle da donesu našoj igri", rekao je selektor Piksi.

12 : 31 Poziv za Ilića? "Da li sam se čuo sa Dejom? Nisam... Teško je pričati o utakmici, to je malo tema koja može na prijateljskoj osnovi, ali ulaziti nešto dublje je nepotrebno. Što se tiče Ilića, on je budućnost našeg fudbala. Biće veliki igrač. To je moje skromno mišljenje. On je član naše U21 reprezentacije i raduje me što ima kontinuitet igranja u reprezentativnom dresu. Njegove igre su bile na nivou i dobio je poziv zasluženo. To je nagrada za ono što je odigrao do sada. Imao je dosta oscilacija, pogotovo kada je Partizan igrao evropske utakmice, to i sami znate i videli ste, ali je normalno kada neko ima 19 godina", rekao je Piksi. "On je neverovatan potencijal, ali je još dete i ne treba od njega sada da očekujemo da reši sve probleme". Izvor: MN PRESS

12 : 29 Ratkov je sada tu! "Tu je i Ratkov, imao je neki udarac u butinu i nisu hteli iz Salcburga da rizikuju. I drago mi je da ću i njega videti".

12 : 29 Ko me je ubedio da se nađe u 11? "Mijat Gaćinović. Ove ostale manje-više sve znam. Mijat je odigrao na visokom nivou, mislim da je već dva-tri puta imao neke povrede. Pre desetak dana sam bio u Atini i gledao sam njegov meč i na licu mesta sam se uverio da je u odličnoj formi i da je što se zdravstvenog stanja - sve u redu", kazao je Piksi. Izvor: MN PRESS

12 : 27 Da pokvarimo slavlje? "Srećni smo što ćemo učestvovati u takvom ambijentu, ali ćemo gledati sebe, ne nas. Imaju svoju računicu, matematiku, kao i mi. Ponavljam, činićemo sve da do njihovog slavlja ne dođe", zaključio je Piksi.

12 : 26 Kako će igrati Mađari? "Oni neće menjati sistem, igraće u istom. Imali su grobnu tišinu u Beogradu što je plus za njih, a minus za nas. Odigrali su bolje poluvreme, nisu nas baš bacili na glavu, ali su imali dominaciju u sredini terena zbog igrača više. Analizom je lako doći do razloga zašto je to tako. Sa izmenama i taktičkim idejama koje smo povukli, slika je bila totalno drugačija. Mi smo onda bili dominantni i kao plod te promene i igre, videli ste dosta stvorenih šansi. Lopta nije ušla u mrežu. Ne kažem da smo zaslužili da pobedimo, ali nismo zaslužili ni da izgubimo", naglasio je Piksi. "Mađari su u dobrom momentumu što se tiče samopouzdanja jer ni oni nisu očekivali da mogu da dođu do tri boda u Beogradu. Na nama je da vratimo ta tri boda". Izvor: MN PRESS

12 : 23 Zašto se stvara loša slika? "S pravom smo kritikovani zbog Katara i to je negativni efekat kasnije, daš ljudima negativne efekta kasnije da to rade... Moraš da budeš psihološki jak da izdržiš sve te napade. Tražiš sledeću šansu da se vratiš na pravi kolosek i to je sada bila Litvanija, pa Crna Gora... Kad je već to tako, to što smo mi navikli javnost da igramo takav fudbal koji svi vole, ovakav ili onakav, sada smo došli do toga da nam je rezultat najvažniji. Više te niko ne pita za igru. Doći do rezultata, moraš opet nešto da prikažeš. Nema toga bez igre. Ti moraš da budeš zaslužan i da se žrtvuješ", kazao je Stojković. "Očekivao sam koji bod više, devet bodova je u igri i ovo je kraj - moramo biti najbolji kada je najvažnije".

12 : 20 Gostovanje - Lisabon, Oslo i Budimpešta? "Ovo je finalizacija kvalifikacija, moramo da budemo pravi, to bez dileme. Imamo kvalitet za tako nešto i ubeđen sam na tako nešto. Treba pokazati da si pravi u takvoj atmosferi. Cilj nam je - sad sam već kao papagaj - da se plasiramo na Evropsko prvenstvo", naglasio je Piksi. "Voleo bih da se ponovi Oslo, Budimpešta". Izvor: MN PRESS

12 : 18 Ristić? "Drago mi je zbog Ristića jer se vratio, ja njega cenim mnogo, njegov izostanak iz reprezentacije - znate šta je razlog. Odigrao je osam minuta za godinu dana... Ja bih ga zvao, a vama bi bilo teško objasniti. Meni je drago da je pronašao klub gde igra standardno i to me je navelo da ga pozovem", rekao je Piksi. "Ubeđen sam da će odigrati kako treba, ako bude igrao". Izvor: MN PRESS

12 : 16 Srbija menja sistem? "Razmišljam, i te kako razmišljam da nešto menjam, da ćemo probati neke taktičke varijante, sisteme, nešto što će doneti dobro našoj reprezentaciji. Da li ćemo promeniti, ne mogu da vam kažem. Na stolu je nekoliko stvari, to nije bitno, najvažnije je šta je u mojoj glavi. Izaći ćemo spremni, to verujte", rekao je Piksi.

12 : 15 Kako se mentalno osećate? "Ja ću da ih odvedem na Evropsko prvenstvo, tu nema priče, osećam se daleko motivisanije i sigurnije nego pre mesec dana. Ta praznina kada igraš bez publike, to je stvarno... Osećaj koji ne bih želeo da imam ikada više dok sa selektor. Želim pun stadion, ambijent, da budem deo sportske manifestacije i da znamo za šta igramo. To nismo imali, kriivom nekog, nebitno koga, ali se radujem što nas čeka tih 70 hiljada u Budimpešti", rekao je Piksi.

12 : 12 Kako na EP? "Nema previše pametovanja, moramo da osvajamo bodove koji su potrebni za odlazak na Evropsko prvenstvo. Ne bavim se tim kalkulacijama. Ne vidim što bi bilo drugačije", rekao je Piksi i rekao da je najvažniji odraz na terenu i to će nam reći šta smo zaslužili. Kazao je da nije bilo ni adrenalina pred meč sa Mađarima zbog "grobne tišine" usled zabrane dolaska navijača, što je svakako uticalo na njegovu reprezentaciju. Izvor: MN PRESS

12 : 10 Vlahović? "Razmišljam već mesec dana o ovoj utakmici, sva moja koncentracija je usmerena na taj meč. Da li menja planove ili ne, morate da bude svesni da nijedan selektor ne voli kada su mu igrači povređeni. Tako smo imali u Bugarskoj kada su trojica bila povređena što je bilo negativno po nas i to morate da prihvatite na kraju. U ovom trenutku kada Vlahović nije igrao za Juventus naravno da si kao trener zabrinut, pa onda prođe jedna, druga nedelja i shvatiš da ga nemaš. Neće biti poziva drugim igračima i ono što mene raduje je da ćemo imati malo više vremena da radimo na nekim taktičkim stvarima. Kako treba da izgledamo, kako da se ponašamo, tako da iskoristćemo to vreme da se ekipa uigra i da neke principe u taktičkom smislu imamo čistu viziju i poruku kako treba raditi", rekao je Piksi. "Naravno da nam je žao što nije sa nama, vrhunski napadač, ali te neke povrede te brinu jer je mlad igrač, a problemi sa leđima, preponama... Čime već. Nije baš normalno, ali moramo da prihvatimo da je to tako". Izvor: MN PRESS

12 : 07 "Ne idemo na ekskurziju u Budimpeštu, iako je to lep grad", rekao je Piksi i najavio je revanš Mađarima.

12 : 05 Da li možemo do EP kroz ove dve utakmice? "Daćemo sve od sebe da iz utakmice u utakmicu budemo što bolji. Nemamo dilemu, ulazimo u završnu fazu i finale kvalifikacija i ovo je od neverovatne važnosti za nas. Mi odlučujemo o našoj sudbini i ovo je prvi put od kada sam ja selektor da meni ne trebaju fudbaleri, nego mi trebaju ratnici. Ne u smislu da ratuju, nego u mentalnom smislu", rekao je selektor Stojković.

12 : 04 Kritike na račun selektora Srbije? "Ne znam šta ste očekivali, da već posle tri kola budemo na Evropskom prvenstvu? Očekivali ste bolju igru? Čekajte, da li tražite rezultat ili igru? U ovoj fazi takmičenja rezultat je najvažniji. Da možemo bolje, možemo, nisam ni ja zadovoljan brojnim stvarima i opet ne kritikujem javno. To ostavljam za sebe. Cilj mene i Srbije je da odemo na Evropsko prvenstvo i to je prioritet svih prioriteta", rekao je Stojković. "Mislim da nije alarmantno, imamo isti broj bodova i meč sa Mađarima". Izvor: MONDO

12 : 02 Kakva je situacija sa Vlahovićem? "Što se tiče zdravstvenog biltena, Vlahović je otpao sa liste i nije u konkrurenciji za tim. Ima bolove u donjem delu leđa. Imali smo tu informaciju još prošle nedelje, bio sam u kontaktu sa njim, kao i naš doktor", objavio je selektor Piksi i kazao je da je Lazović takođe imao problema sa povredom.

12 : 00 Stigao je Piksi! Selektor "orlova" Dragan Stojković obratiće se sada medijima. Izvor: MN PRESS

11 : 44 Selektor se uskoro obraća! Dragan Stojković Piksi će izaći pred medije za 15 minuta i komentarisati spisak "orlova" za predstojeće mečeve.

10 :55

Još jedan napadač?! Da li je Srbiji - ukoliko Dušan Vlahović stvarno ne dolazi - potrebna još jedna opcija? Luka Jović je bio starter u dresu Milana protiv Đenove, a našao se i na širem spisku koji je selektor dostavio pre desetak dana. Ranije su pozive dobijali Dejan Joveljić, Đorđe Jovanović, Nikola Štulić...

10 : 35 Ipak bez Vlahovića? Prema pisanju italijanskih medija, Srbija neće moći da računa na Dušana Vlahovića za mečeve protiv Mađarske i Crne Gore pošto je zbog povrede koja ga već duže muči - odlučio da ostane u Torinu i potpuno se oporavi. Videćemo kako će selektor Stojković odgovoriti na to i da li će možda pozvati nekoga umesto njega. Izvor: Profimedia/Fabio Ferrari/LaPresse

10 : 32 Ko je na spisku selektora Srbije? Dragana Stojković je "skratio spisak" za predstojeće mečeve i odrekao se nekoliko fudbalera, između ostalog i Luke Jovića koji se nije naigrao u dresu Milana ove sezone. Evo ko je na konačnom spisku: Golmani: Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Boris Radunović

Vanja Milinković-Savić, Predrag Rajković, Đorđe Petrović, Boris Radunović Odbrana : Nikola Milenković, Strahinja Eraković, Nemanja Gudelj, Miloš Veljković, Strahinja Pavlović, Srđan Babić, Mihajlo Ilić

: Nikola Milenković, Strahinja Eraković, Nemanja Gudelj, Miloš Veljković, Strahinja Pavlović, Srđan Babić, Mihajlo Ilić Vezni red : Aleksa Terzić, Mihailo Ristić, Nemanja Radonjić, Andrija Živković, Nemanja Maksimović, Ivan Ilić, Filip Kostić, Filip Mladenović, Saša Lukić, Stefan Mitrović, Dušan Tadić, Lazar Samardžić, Sergej Milinković-Savić, Filip Đuričić, Mijat Gaćinović,

: Aleksa Terzić, Mihailo Ristić, Nemanja Radonjić, Andrija Živković, Nemanja Maksimović, Ivan Ilić, Filip Kostić, Filip Mladenović, Saša Lukić, Stefan Mitrović, Dušan Tadić, Lazar Samardžić, Sergej Milinković-Savić, Filip Đuričić, Mijat Gaćinović, Napad: Aleksandar Mitrović, Dušan Vlahović, Petar Ratkov Izvor: Profimedia

10 : 31 Kako izgleda pogled na tabelu? Srbija sve drži u svojim rukama, ali mora da ostvari dobar rezultat u ključnim utakmicama koje su pred nama. Prvo protiv Mađarske (14. oktobra) u Budimpešti, a zatim i protiv Crne Gore u Beogradu (17. oktobar).



Standings provided by

Standings provided by Sofascore