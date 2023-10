Srbija daleko od Olimpijskih igara! Novi poraz, ostala je još samo jedna šansa!

Srbija će teško izboriti plasman na Olimpijske igre u Parizu, ostala je jedna šansa...

Izvor: Profimedia/IPA/SIPA

Odbojkaši Srbije neće izboriti plasman na Olimpijske igrae u Parizu na terenu. Na kvalifikacionom turniru u Tokiju izgubili su od domaćina, selekcije Japana - 25:17, 25:14, 25:22. To je bio drugi neuspjeh izabranika Igora Kolakovića na ovom takmičenju, poraz od Turske na startu skupo ih je koštao. Ostali su dueli sa favoritima - Slovencima i Amerikancima.

Ipak, treba napomenuti i da nisu sve lađe potonule za srpski tim. Postoji još jedan način da se kvalifikuju, ali je taj put još teži. Naime, u junu naredne godine još pet učesnika biće određeno preko svjetske rang liste i prednost će imati kontinenti koji do tada ne budu imali kvalifikovane reprezentacije. Tek tada će se napraviti lista sa najboljim timovima i "orlovi" moraju da budu među pet najboljih.

Po dva najbolja tima iz Tokija idu u Pariz, Amerikanci su to već praktično obezbijedili jer imaju maksimalan skor (5-0), dok Slovenci i Japanci imaju po 4-1, a Srbija 3-2. Upravo Slovenija i Japan igraju naredni meč što znači da će jedna od dvije selekcije sigurno doći do petog trijumfa. To ujedno znači da srpski tim mora da dobije oba meča i da se nada da će se rezultati poklopiti...

Što se meča tiče prva dva seta Japanci su dobili prilično lako, što se vidi i po rezultatu, dok je u trećem srpski tim vodio sa 17:13, ali tu prednost nije uspio da zadrži i da produži duel. Koliko su daleko bili "orlovi" govori i to da su najefikasniji bili Ivović, Kujundžić i Atanasijević koji su dali po šest poena.