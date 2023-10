Partizanovo dijete postalo reprezentativac Srbije!

Mladi i talentovani štoper Mihajlo Ilić nakon fantastičnog početka sezone u društvu najboljih srpskih fudbalera.

Burno je ovih dana u Partizanu - tim Igora Duljaja domogao se vrha tabele u Superligi iako mladi stručnjak otkriva da u klubu nije sve idealno, navijači i dalje bojkotuju domaće mečeve, a pojavila se i nova opcija za predsjedničku fotelju kluba iz Humske. U korak sa tim ide i informacija da je poslije dugo vremena jedan igrač crno-bijelih zaslužio poziv u nacionalni tim - selektor Stojković računa na štopera Mihajla Ilića (20).

Talentovani defanzivac nalazi se na skraćenom spisku selektora Dragana Stojkovića Piksija za oktobarske mečeve protiv Mađarske u Budimpešti i Crne Gore u Beogradu, saopšteno je na zvaničnom sajtu kluba. Iako konačan spisak igrača na koje Piksi računa nije saopšten, Partizan se pohvalio novim reprezentativcem!

"Kao i svaki igrač koji razmišlja kako je čast igrati za reprezentaciju Srbije, tako sam se i ja potajno nadao da je poziv moguć. Značilo mi je i što sam se nedavno našao na širem spisku, ali sam svjestan da je ovo tek prvi korak koji samo govori da je neko vidio moj rad i zalaganje u Partizanu. Na meni je sada da se još više dokazujem, jer samo dobre igre i fudbalsko sazrijevanje mogu biti preporuka za u buduće. Hvala selektoru Stojkoviću, daću najbolje od sebe", izjavio je Ilić za sajt kluba.

Podsjećamo, mladi Mihajlo Ilić do skoro je bio reprezentativac u selekciji do 19 godina za koju je odigrao sedam mečeva, da bi prije godinu dana debitovao i za mladu reprezentaciju Srbije. Do sada je odigrao pet mečeva u toj kategoriji, a na početku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv Azerbejdžana postigao je oba gola "orlića".

