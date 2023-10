Crno-bijeli su prvi na tabeli Superlige, ali Igor Duljaj otkriva da situacija u klubu nije sjajna.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Partizana zauzimaju prvo mjesto na tabeli Superlige, ali situacija u klubu nije sjajna - već nekoliko mjeseci navijačka grupa bojkotuje utakmice na domaćem terenu tražeći ostavku svih čelnih ljudi, a tokom evropskih mečeva ljetos zabilježeni su neki bolni porazi. Lijek za sve mogla bi da bude istorijska sezona u Superligi Srbije, ukoliko bi Igor Duljaj šokantno odveo Partizan do titule, iako radi u izuzetno teškim uslovima.

O tome kakvi su sve problemi oko njega u klubu trener Partizana dao je tek nagovještaj u razgovoru sa Milanom Kalinićem i Predragom Popovićem, gostujući u njihovoj emisiji na televiziji "K1". Tom prilikom Duljaj je otkrio da je jako teško napraviti od Partizana, čija su okosnica stariji igrači, profitabilan klub, pa da u skladu sa tim ni plate ne mogu uvijek da budu redovne.

"Plate redovne... Pa to je veoma teško... Znate kako, u ovoj zemlji, kada su plate u pitanju i posebno sportisti koji imaju velike ugovore mnogo je teško pričati o platama. Zato što su velike. Ja sam mnogo puta rekao i unutar kluba velike plate, stari igrači, to nema perspektivu. Nemate na osnovu čega kasnije da profitirate. S druge strane, Zvezda može iz jednog prostog razloga - zato što su oni bili prvi, a to prvo mjesto donosi Ligu šampiona. To je legitimno. Fudbalski klub Crvena zvezda sa te strane može da se pokrije. Mi ne... Mi smo nekada bili fabrika mladih talenata i igrača koji su ponikli iz fudbalske akademije Partizana. Bili smo drugi, ja više ne znam koji smo. Više nismo drugi, ja nemam problem da pričam o tome jer je u interesu Partizana", rekao je Igor Duljaj.

Vidi opis Duljaj otkrio pred kamerama: Redovne plate? Teško je to u Partizanu! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Podsjećamo, Igor Duljaj je u finišu prethodne sezone preuzeo ekipu Partizana i sa crno-bijelima je završio na četvrtoj poziciji u prvenstvu. Uslijedile su ne pretjerano uspješne evropske kvalifikacije i veoma bolan poraz od Nordsjelanda (5:0) na sjeveru Evrope, ali u novom prvenstvu tim iz Humske fantastično "gura". Poslije osam odigranih mečeva Partizan ima sedam pobjeda i remi protiv TSC-a iz Bačke Topole, u prvom kolu šampionata.

Sa 22 osvojena boda ekipa Igora Duljaja drži prvo mjesto na tabeli. Od ekipe iz Bačke Topole bolji su za dva boda, najveći rival Crvena zvezda ima četiri boda zaostatka, a Čukarički koji je prethodne sezone bio uspješniji od crno-bijelih sada je već sedam koraka iza aktuelnog lidera domaćeg šampionata.







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

BONUS VIDEO: