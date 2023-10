Kalulu zahvalan navijačima na podršci: Imate divan grad, probao sam i ćevape

Novo pojačanje Partizana Aldo Kalulu oglasio se poslije pobjede protiv Napretka iz Kruševca.

Izvor: ArenaSport 1 / printscreen

Partizan je savladao ekipu Napretka iz Kuševca 2:0 u desetom kolu Superlige golom Alda Kalulua u 47. i autogolom Stefana Jovanovića u 75. minutu. Crno-bijeli su sada lideri na tabeli sa osvojena 22 boda, jednim više od drugoplasiranog TSC-a i time su prekinuli niz od 547 dana bez prvog mjesta. Partizan je posljednji put bio na vrhu tabele poslije pobjede protiv TSC-a u meču 29. kola Superlige Srbije za sezonu 2021/22, odigranog 2. aprila 2022.

Aldo Kalulu je podijelio utiske poslije gostovanja u Kruševcu.

"Zaista sam presrećan zbog gola, a ujedno se i zahvaljujem Beliću na dobroj asistenciji. Ovo je, na neki način, nastavak moje igre iz prošlog meča. U sve sam boljoj formi, a nije bilo lako igrati bez priprema. Ali, ovo je dokaz da se uz želju i mnogo rada može doći do uspjeha!".

Partizan je uspio da odnese kući sva tri boda, ali je imao mnogo šansi i prije postignutog gola.

"Istina, ali moram reći da je protivnički golman zaista bio sjajan. Ni teren nije bio dobar, što nije izgovor, ali sve u svemu - još jedna pobjeda je tu! Zaista smo bili fokusirani i završili smo utakmicu bez primljenog gola. Ali, ono što je najvažnije jeste da svaki meč privodimo kraju, kako ovaj tako i prethodni, mirno i bez panike“, rekao je Kalulu pa dodao:

"Hvala na fantastičnoj energiji navijačima koji su nam mnogo pomogli i nosili nas do pobjede tokom cijele utakmice. Nadam se da ćemo ih uskoro vidjeti kod kuće. Potrebni su nam, ali hvala mom timu bez koga ne bih ni ja došao do gola, a onda i do nova tri boda“, izjavio je fudbaler iz DR Konga.

Kalulu je u Beograd stigao zajedno sa porodicom, koji su ujedno i njegova glavna podrška, a koliko mu prija Beograd i novi tim govori i podatak da je Francuz dobio poziv u nacionalnu selekciju.

"Da moja supruga je ovdje sa mnom. Volimo grad, dosta toga smo upoznali. Imate divna mjesta i sjajne restorane. I moram vam reći da smo probali ćevape. Ponosan sam na poziv nacionalne selekcije. I zahvaljujem se mojim saigračima iz reprezentacije, čijim zajedničkim doprinosom sam i ponovo pozvan", zaključio je Aldo Kalulu.