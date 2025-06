Otkaz za Lućana Spaletija: Selektor Italije potvrdio raskid ugovora

Od ponedjeljka, Italija će tražiti novog selektora!

Izvor: Shuterstock

Selektor italijanske reprezentacije Luciano Spaleti potvrdio je da će napustiti poziciju nakon utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo protiv Moldavije u ponedjeljak uveče, samo nekoliko dana nakon ponižavajućeg poraza od 3:0 u gostima protiv Norveške, koji je već doveo u opasnost plasman na Mundijal.

Spaleti je tokom konferencije za novinare prije utakmice potvrdio da će se u bliskoj budućnosti povući s mjesta glavnog trenera italijanske reprezentacije.

Spaletti tvrdi da ga je savez već obavijestio da će biti razriješen dužnosti, ali tvrdi da će umjesto toga "raskinuti" ugovor.

Očekuje se da će Spalletti i dalje biti selektor kvalifikacione utakmice za Svjetsko prvenstvo protiv Moldavije na domaćem terenu u ponedjeljak, nakon čega se očekuje da će zvanično formalizovati odlazak sa klupe "azura".

"Razgovarali smo sinoć i rekli su mi da ću biti razriješen pozicije glavnog trenera", rekao je Spaleti, a prenijeli italijanski mediji.

"Žao mi je, s obzirom na odnos koji imamo, nisam imao namjeru odustati. Više bih volio da sam ostao i radio svoj posao, posebno kada stvari ne idu dobro. Međutim, ako je to oslobođenje od odgovornosti, onda to moram prihvatiti. Ovu ulogu sam oduvijek vidio kao uslugu otadžbini i želim pomoći budućnosti reprezentacije. Mislim da je ispravno tražiti najbolje, raskinuću ugovor. Biću tamo sutra uveče protiv Moldavije. Uvijek sam tvrdio da su moji igrači jaki. Rezultati pod mojim vodstvom su takvi kakvi jesu i moram preuzeti odgovornost", zaključio je on.

Lućano Spaleti preuzeo je Italiju 18. avgusta 2023. godine, nakon ostavke Roberta Manćinija i vodio je "azure" na Evropskom prvenstvu 2024. godine kada su stigli do četvrtfinala u kojem su izgubili od Švajcarske nakon lošijeg izvođenja penala.

Ipak, ubjedljiv poraz u Oslu na startu kvalifikacija za Mundijal u SAD, Meksiku i Kanadi, bio je presudan da odstupi od nacionalnog tima.

(MONDO)