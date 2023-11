Piksi ga uporedio sa Van Bastenom, ali on je sa obje noge na zemlji: Samo da nastavim, sve je to zbog Partizana!

Mihajla Ilića je poslije postignutog gola protiv Čukaričkog selektor Stojković uporedio sa Markom Van Bastenom, ali je biser Partizana i dalje skroman.

Izvor: MN PRESS

Partizan je u derbiju kola Superlige Srbije savladao Čukarički 2:1, a heroj trijumfa crno-bijelih bio je mladi Mihajlo Ilić, Mladi štoper je u 96. minutu postigao pogodak za tri boda svog tima, a time je oduševio i selektora Dragana Stojkovića. Poslije utakmice je istakao da je ovo bio pravi evropski meč.

"Utakmica je imala evropski intenzitet. Čukarički je dobra ekipa i ovo je bila dobra utakmica sa puno šansi. Ja sam danas iskočio u prvi plan i veoma mi je drago zbog toga, ali ko god da je to bio večeras - ne bi bilo bitno. Imao sam puno šansi, do sada sam na svakoj utakmici imao bar jednu, ali nije me htjelo. Možda je sada došlo, kada je bilo i najpotrebnije! Baš je bila zahtjevna, ali dobra utakmica za sve nas. Više mi je krivo što smo primili taj gol, poslije nekoliko uzastopnih utakmica bez primljenog gola, ali nema veze - važna su tri boda! Idemo na pauzu, da se dobro odmorimo, nakon čega se vraćamo i spremamo za dalje", rekao je na startu svog izlaganja 20-godišnji štoper Partizana,

Čestitao je i svom kolegi iz mlade reprezentacije Srbije Igoru Miladinoviću na golu u 83. minutu za protivnički tim: "Čukarički ima dobre igrače. Džin (Igor Miladinović, prim. aut.) je postigao gol i drago mi je zbog njega. Profesionalac je i ovim putem mu čestitam."

Sada Ilića čekaju obaveze u mladoj reprezentaciji.

"Sutra imamo okupljanje u Novom Sadu, očekuje nas revanš protiv Engleske i druga utakmica protiv Luksemburga", rekao je on, pa se osvrnuo i na to što se našao na spisku A tima: "Sigurno da mi znači! To je najveći korak u dosadašnjoj karijeri - biti pozvan za A reprezentaciju. Velika je čast biti sa svim fudbalerima naše zemlje, predstavljati našu zemlju, biti prvo na širem, a kasnije i na užem spisku selektora. To je jedan korak unaprijed, ali treba da ostanem miran i fokusiran, da nastavim ovako. Sve to je došlo baš odavde i zahvaljujući mojim partijama u Partizanu."

Partizan je imao mnogo problema pred ovaj meč i Aleksandar Jovanović je stao na gol iako je bio povrijeđen. Na tome mu je mladi saigrač čestitao.

"Aca je junački odradio posao! Nije bilo lako sa pola snage biti na golu i čuvati mrežu. Neca je imao kartone, mladi Radulaški je isto došao poslije temperature. Hvala i njemu i saigračima na borbenosti i želji za pobjedom!", završio je on.