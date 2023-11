Vazura udario po Čukaričkom poslije drame u derbiju: Saopštenje je sramotno, nas su zbog toga žestoko kaznili!

Nakon saopštenja Čukaričkog poslije meča sa Partizanom, oglasio se i generalni direktor crno-bijelih Miloš Vazura.

Izvor: MN PRESS

Mnogo se prašine podiglo nakon meča Partizana sa Čukaričkim u Superligi Srbije. Na kraju su crno-bijeli pobijedili sa 2:1 efektnim golom Mihajla Ilića u 96. minutu meča, a nakon utakmice se Čukarički oglasio saopštenjem. Naveli su da su "brutalno pokradeni" i u saopštenju su istakli nekoliko sudijskih grešaka i propusta na koje su se žalili.

Sada je na takve navode reagovao generalni direktor kluba iz Humske Miloš Vazura, koji je podsjetio na poraze crno-bijelih od "brđana" u prošloj sezoni. Nazvao je saopštenje rivala "sramotnim" u razgovoru za "Telegraf".

"Partizan je u protekloj sezoni dva puta poražen od Čukaričkog, što je imalo posljedice na plasman, kasnije i na poziciju u evropskim takmičenjima. Oba puta smo sportski pružili ruku rivalu bez ijedne jedine loše riječi. Sad dolazimo u situaciju kada su se stvari i epilog na terenu okrenuli da čitamo nekakvo saopštenje u kome se oni 'hvataju za slamke' tvrdeći da ih je neko pokrao?! Mogu samo da kažem da je to njihovo saopštenje, blago rečeno – sramotno! Promašili su temu, a razloge za poraz treba da traže u svojim redovima, a ne u suđenju i Partizanu", rekao je Vazura.

On je naglasio da je komentarisanje suđenja strogo zabranjeno i podsjetio na kazne za FK Partizan i njegove čelnike kada su komentarisali suđenje.

"Kažem vam, to saopštenje Čukarickog je sramno, komentarisanje suđenja nije dozvoljeno ili nekome možda jeste a nekome nije?! Znam samo da kada smo mi to radili, bili smo žestoko kažnjeni tako da očekujem reakciju Fudbalskog saveza Srbije. Iznad svega, iznesene su notorne neistine, mogao je to da vidi svako ko je gledao meč uživo ili u TV prenosu. Utakmica je bila veoma dobra, borbena sa obje strane, uz korektno ponašanje aktera dva tima. Partizan je na kraju pobijedio – zasluženo, ali izgleda da je mnogo lakše napisati saopštenje puno neistina, nego čestitati boljem timu. Partizan gleda samo sebe i svaku utakmicu igra i igraće pošteno, bez ičije pomoći, to vrlo dobro znaju ljudi iz Čukaričkog. No, dobro, njima na čast", završio je Vazura.