Uživo, Partizan - Olimpija Milano: Tanasković i Pajola vode crno-bijele, Arena se "zapalila"!

21 : 16 13. minut - Dobre vijesti za Partizan - Vilis je na terenu! Derek Vilis se poslije povrede u drugom minutu meča vratio na teren i to je najvažnija vijest. Uspio je i da pogodi trojku i Partizan vodi 28:20.

21 : 12 11. minut - Tanasković se bori, ali Partizan nema sreće Tanasković je bio borben ispod koša, izborio je i novi napad za crno-bijele, ali je potom vrijme isteklo za crno-bijele. U narednom napadu Pajola je došao do pena! Partizan vodi 23:16

21 : 08 Kraj prve četvrtine, 20:16 za Partizan Džekiri je bio na liniji penala, pogodio je oba puta, a onda je Hejs ušao umjesto njega. Tandem Pajola-Vildoza igra sjajno. Izvor: MN PRESS

21 : 06 10. minut - Poeni na obje strane Džekiri je faulirao Dariusa Tompsona, dok je na drugoj strani u sjajnoj akciji Pajola došao do lopte, pronašao Karlika, a on Tanaskovića ispod koša. Prvo je promašio zicer, a onda je ispravio grešku.

21 : 05 9. minut - Sjajan Partizan u odbrani 16:11 za Partizan. Crno-bijeli su bili sjajni u odbrani, čak i kad se lopta odbila ponovo igračima Olimpije Partizan je uspio ponovo da se odbrani, Tanasković je bio dobar na skoku.

21 : 05 7. minut - Nova trojka Karlika! 14:8 za Partizan. Milano uspijeva da se približi Partizanu, ali i Karlik pravi razliku. Pogodio je novu trojku za crno-bijele!

20 : 54 5. minut - Prva trojka, pogađa kapiten 7:6 za Partizan. Karlik Džouns je novi kapiten Partizana i on je pogodio prvu trojku za crno-bijele na ovom meču.

20 : 51 3. minut - Partizan vodi 4:0 za Partizan. Najprije je Lamar pogodio pa Hejs, ali ono što je problem za Partizan jeste to što se Derik Vilis povrijedio.

20 : 43 Tu je i Marko Gudurić Pogledajte 00:28 Marko Gudurić se prekrstio pred meč sa Partizanom Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

20 : 43 Evo kako su dočekani košarkaši Partizana Pogledajte 00:35 Arena aplauzima dočekala košarkaše Partizana Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

20 : 28 Sastavi Partizan: Olmen, Džouns, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Vilis, Pajola

Olmen, Džouns, Vildoza, Tompson, Nakić, Tanasković, Stivens, Hejs, Lakić, Džekiri, Vilis, Pajola Olimpija Milano: Burnel, Kol, Rajt, Tonut, Bolmaro, Tompson, Riči, Flakadori, Hol, Gudurić, Peters, Buker.

19 : 25 Olimpija oslabljena u Beogradu Iako Olimpija Milano ima sjajan tim u novoj sezoni, u Beograd stiže oslabljena za bivšeg NBA igrača. Gerison Metjuz ostao van tima nakon istezanja mišića na treningu. Očekuje se da dio ekipe bude već u drugom kolu elitnog takmičenja, ali u Beogradu neće moći da debituje za italijanski tim.

19 : 25 Kako stoje stvari na tabeli? Veći dio mečeva prvog kola je odigran u četvrtak, a stvari na tabeli stoje ovako:



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19 : 24 Partizan bez Vanje i Lovernja Kapiten Vanja Marinković je i dalje van stroja, ali u timu neće biti i Žofri Lovernj. Francuz se zbog odsustva iz tima oglasio i na društvenim mrežama i napisao: "Hvala puno na svim porukama. Sve je okej. Samo sam dobio jak udarac. Treba mi još par dana."

19 : 23 Lamar: Svestran sam, mogu da pomognem "Mislim da zavisi od toga šta utakmica zahtijeva. Osjećam da sam veoma svestran igrač. Ako nam trebaju skokovi da bismo pobijedili, ako nam trebaju dobre odbrane ili poeni, mogu da utičem na utakmicu na mnogo različitih načina. Zato ne bih rekao da će to svake večeri izgledati isto. Ali moj uticaj na igru i želja da pobijedimo uvijek će biti prisutni", rekao je novi košarkaš Partizana Lamar Stivens. Izvor: ÙPtertainment / Sipa USA / Profimedia

18 : 46 Džekiri: Moramo da igramo svih 40 minuta "Mislim da će biti dobra utakmica. Doveli su nekoliko igrača za ovu sezonu, imaju dobre košarkaše i dobro su vođeni. Imaju kreativan stil u napadu, tako da mislim da će biti veoma zanimljiva i takmičarski zahtjevna utakmica. Radujemo se tom izazovu. Mislim da treba da očekujemo borbu, veliku želju za pobjedom i maksimalan intenzitet svih 40 minuta. To je ono na čemu smo radili tokom cijele predsezone. Imamo nove igrače i pokušavamo da se što bolje upoznamo i razumemo igru jedni drugih", rekao je centar Partizana Tonje Džekiri. Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

18 : 44 Penjaroja: Nismo na 100 odsto "Uzbuđeni smo što počinjemo sezonu kod kuće, pred našim navijačima, i što ćemo prvu evroligašku utakmicu igrati protiv veoma dobrog tima. Milano ima veoma kvalitetan i iskusan sastav. Moramo da se borimo svakog dana, protiv svakoga. Mislim da je obavezno da se uvijek borimo na terenu. Na treninzima je bilo veoma jasno da je još rano za sve", rekao je Penjaroja i dodao: "Moramo da igramo dobro, da se dobro takmičimo i da igramo čvrstu odbranu. U napadu, ako je moguće, želim da igramo sa dosta slobode. Vidjećemo. Mislim da smo spremni da se takmičimo, ali jasno je da u ovom trenutku nismo na 100 odsto", rekao je trener Partizana Đoan Penjaroja. Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia