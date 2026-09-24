Centar Partizana Tonje Džekiri se oglasio pred prvi evroligaški meč crno-bijelih i tom prilikom rekao je da vjeruje da će atmosfera u Humskoj biti znatno bolja nego minule sezone

Izvor: MONDO

Partizan dočekuje Olimpiju iz Milana u prvom kolu Evrolige u meču koji je na programu u petak od 20.45 sati. Centar Partizana Tonje Džekiri se oglasio pred početak sezone i tom prilikom je istakao da veruje da će atmosfera biti bolja nego prošle.

"Mislim da će biti dobra utakmica. Doveli su nekoliko igrača za ovu sezonu, imaju dobre košarkaše i dobro su vođeni. Imaju kreativan stil u napadu, tako da mislim da će biti veoma zanimljiva i takmičarski zahtevna utakmica. Radujemo se tom izazovu. Mislim da treba da očekujemo borbu, veliku želju za pobjedom i maksimalan intenzitet svih 40 minuta. To je ono na čemu smo radili tokom cijele predsezone. Imamo nove igrače i pokušavamo da se što bolje upoznamo i razumemo igru jedni drugih", rekao je Džekiri.

Vidi opis Džekiri vjeruje u novi Partizan: "Atmosfera je bolja nego prošle godine" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 8 / 8

Džekiri je minule sezone kasnije stigao u klub, vidio je uspone i padove Partizana, ali je isto tako brzo postao miljenik navijača - zbog borbenosti na terenu pogotovo. "Ono što svi treba da očekujemo od nas samih jeste energija i borba od prvog minuta. Moramo da igramo čvrsto i da navijačima pružimo ono zbog čega su došli. Uvijek sam smatrao da, kad se boriš za ničiju loptu, igraš čvrsto, praviš faulove i daješ sve od sebe, navijači to cijene i nagrade aplauzom. To mogu da očekuju od nas."

O Mozesu Rajtu... "Mislim da tim veoma dobro igra oko njega. Velika je prijetnja i mnogo doprinosi ekipi. Biće nam potreban timski napor da ga zaustavimo. Nema mnogo igre jedan na jedan, već se sve uglavnom zasniva na igri dva na dva, pik-en-rolu, utrčavanjima i sličnim stvarima. Moramo da se fokusiramo na njega i pokušamo da usporimo njegova utrčavanja, posebno kada dobije zalet i krene ka obruču. Moramo da ga zaustavimo kontaktom i da mu otežamo igru. Ali nije samo on problem. Mislim da je cijela ekipa veoma kvalitetna. Sa Aleksom Piterom koji se priključio timu, Marko Gudurić je tu, Devon Hol je takođe tu... To je veoma popunjen tim sa mnogo talentovanih igrača. Zato moramo da uradimo dobar posao i pokušamo da ih usporimo, posebno igrače za koje znamo šta mogu da urade. To je naš glavni zadatak."

U odnosu na prošlu sezonu, opravdano je najveća briga atmosfera u ekipi Partizana. Džekiri navodi da nema razloga za brigu.

"Mislim da je još bolja. Atmosfera je bolja. Momci koje imamo u svlačionici su sjajni ljudi i veoma vrijedni igrači. Hemija postoji i na terenu i van njega. Samo moramo da odigramo nekoliko utakmica, a mislim da ćemo što više budemo igrali, sve bolje razumjeti jedni druge. Bićemo posvećeniji jedni drugima, spremniji da se žrtvujemo i pomognemo jedni drugima u sitnicama. Tome se radujemo. Idemo utakmicu po utakmicu. Mislim da su stav i radna etika na pravom nivou."

Pogledajte 03:31 Tonje Džekiri Izvor: MONDO Izvor: MONDO

Na pitanje da li se raduje novoj sezoni, Džekiri je kroz osmijeh rekao: "Veoma. Biće to duga sezona, ali radujemo joj se. Bolje je ovako nego samo trenirati. Mislim da će nam utakmice i postepeno ulaženje u takmičarski ritam mnogo pomoći da budemo bolji i da bolje razumijemo šta pokušavamo da ostvarimo. To je ono čemu se radujemo", zaključio je centar Partizana.

Oglasio se i Lamar Stivens

Pogledajte 02:09 Lamar Stivens Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Ljetno pojačanje Partizana Lamar Stivens je u Humsku stigao iz Pariza i kao važno pojačanje. Ipak, smatra da nije jedini koji će imati važan uticaj na igru od novajlija... "Doveli smo nekoliko zaista velikih igrača ove godine. Luka je bio sjajan. Tu je i Pajo, kojeg nisam ranije mnogo poznavao, ali me je impresionirao. Imamo i Itana. Imamo grupu momaka koji zaista naporno rade. Uzbuđen sam zbog svih koji su ovde. Mislim da imamo veoma dobru grupu."

Šta očekujemo od Lamara? "Mislim da zavisi od toga šta utakmica zahtjeva. Osjećam da sam veoma svestran igrač. Ako nam trebaju skokovi da bismo pobijedili, ako nam trebaju dobre odbrane ili poeni, mogu da utičem na utakmicu na mnogo različitih načina. Zato ne bih rekao da će to svake večeri izgledati isto. Ali moj uticaj na igru i želja da pobijedimo uvijek će biti prisutni."

Kad je u pitanju uloga u timu igrača koji je prošle sezone bilježio 9,3 poena i 3,3 skoka, rekao je: "Zasad je sve dobro. Još nismo odigrali pravu utakmicu, tako da ćemo vidjeti. Ali za sada sam zadovoljan. Zadovoljan sam komunikacijom sa trenerom, kao i sa liderima ekipe koji su već bili ovdje i načinom na koji me vide. Mislim da će moja uloga postepeno rasti kako budemo napredovali i kako budemo sve bolje upoznavali jedni druge", zaključio je.