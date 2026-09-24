Atanasijević vjeruje da je srpska odbojka u krizi, ali i da uz prave promjene može doći do novog uspjeha na međunarodnoj sceni.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Muška odbojkaška reprezentacija Srbije doživjela je debakl na Evropskom prvenstvu gdje je eliminisana već u osmini finala, što je najlošiji rezultat na kontinentalnim turnirima od devedesetih godina. "Orlovi" su imali tri pobjede i tri poraza na turniru i nekako najviše boli taj od Slovenije (3:0) u kome su u prva dva seta osvojili samo 27 poena.

Zbog toga se danima nižu kritike na račun odbojkaša, selektora, ali nekadašnji lider Aleksandar Atanasijević ističe da moramo svi da budemo pažljiviji pošto je srpska odbojka u krizi - i ne mogu sami igrači to da promijene preko noći.

Ističe da mu je jasno da su izgledali nemotivisano ili anemično, ali da nema sumnje koliko su se dali: "Znam koliko im je to teško palo, jer sam sa pojedincima u svakodnevnom kontaktu. Sigurno teže nego svakom bivšem reprezentativcu ili gledaocu. Nismo mi nego oni žrtvovali cijelo ljeto da bi igrali na tom takmičenju, četiri mjeseca naporno radili kod čovjeka poznatog po jakim i detaljnim treninzima, odlazili na povečerje tačno u minut, čega više gotovo da nema u drugim reprezentacijama. Porodice su ih ostale željne, da bi na kraju ispalo kako je ispalo. Nažalost", kazao je Atanasijević za "TV Arena sport".

"Jedno zamjeram odbojkašima"

Vidi opis Aleksandar Atanasijević brani srpske odbojkaše, ali ima i zamjerku: "Jedna stvar mi najviše zasmetala" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Emmi Korhonen/LEHTIKUVA / Sipa Press / Profimedia Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Emmi Korhonen / Lehtikuva / Profimedia Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Icon Sport / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Istakao je Bata da je subjektivan u analizi jer je već bio u cipelama odbojkaša i zna kroz šta prolaze, a da mu jedna stvar na kraju najviše smeta: "Kao njihovom kolegi najviše mi je smatalo to što su svojim igrama i rezultatima dali drugima za pravo da ih tako loše komentarišu, jer znam koliko su dobri igrači i ljudi, posvećeni odbojci i reprezentaciji. Koliko su istinski željeli da naprave veliku stvar. Kao navijaču mi je nedostajalo više karaktera i žestine, naročito na tom zadnjem meču. Publika to teže prašta od izostanka uspjeha. Svi volimo da sportisti izgaraju za dres i grb, naročito reprezentacije".

"Čuo sam se sa dosta bivših saigrača poslije eliminacije, gledajući da im ne smetam ili stajem na muku konstatacijama i izlišnim pitanjima. Više sam pokušavao da ih oraspoložim, bez obzira što su podbacili. Nije katastrofa to što se desilo, neuspjesi su kao i uspjesi sastavni dio sporta i života. Koliko god to zvučalo kao izlizana fraza, to je tako. Vratiili su se pokunjeni u Beograd, s osjećajem griže savjesti, kao da su ostali dužni ljudima, ali siguran da imaju sve što je potrebno za osvajanje medalja", rekao je Atanasijević i dodao: "U budućnosti".

Problem srpske odbojke?

Izvor: Emmi Korhonen / AFP / Profimedia

Kao osnovni problem Atanasijević vidi sve manje dječaka koji treniraju odbojku, kao i sve manje srpskih igrača koji nastupaju u najjačem takmičenju Ligi šampiona. Ističe da je neophodno popraviti rad u mlađim kategorijama koje su zapostavljene.

"Nažalost, (muška) odbojka nije izuzetak u odnosu na druge sportove. Većinu njih. Mislim na taj neki rezultatski pad. Nisu ni vremena ista kao prije. Ne želim da nipodaštavam bilo čiji trud i vanserijske rezultate, ali moram da kažem jednu veliku istinu - nekada je bilo jednostavnije doći do uspjeha, jer je bilo pet do šest reprezentacija vrhunskog kvaliteta, a danas ih ima 20-25. Osim Poljske i Italije, stvarno dominatnih na svakom takmičenju, nema selekcije 'predodređene' za medalje. Jedna Bugarska je ispala u osmini finala. Kao svjetski viceprvak i domaćin", rekao je Atanasijević i dodao:

"Drugo, muška odbojka u Srbiji nema veliku bazu kao nekada. Kao ženska. U prošlosti se maltene podrazumijevalo da osvajamo zlatne medalje na Balkanskom prvenstvu, u mlađim selekcijama, a sada nerijetko ostajemo van pobjedničkog postolja. Dio krivice za to je i na nama, "matorim" odbojkašima. U zemlji gdje ljudi, kako reče Nikola Jokić nekom prilikom, više vole rezultate nego sam sport. Nisam preveliki optimista, ali vjerujem da određene promjene mogu pokrenuti stvari na bolje. Prije svega u radu sa mlađim kategorijama. Samo tako možemo da se nadamo nekoj novoj, velikoj generaciji".

Vjera u selektora Krecua

Izvor: Marcin Golba/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

I pored neuspjeha, Atanasijević vjeruje da je Srbija na dobrom putu sa rumunskim selektorom Georgeom Krecuom koji je od prošle sezone na klupi "orlova".

"Htio bih da naglasim i da je Krecu jedan od najboljih u struci na svijetu, maksimalno posvećem poslu i Srbiji. Možda je izvukao trenutni maksimum iz ekipe, pa i sebe, ne treba tražiti krivicu u njemu. Ja bih zadržao do kraja olimpijskog ciklusa, iako je primarni cilj s početka, a to je plasman na Igre 2028. godine, poslije ovog EP postao teško ostvariv. Gotovo nerealan. Treba raditi "samo" još jače i razmišljati na duže staze, pa na kraju podvući crtu i donijeti odluku. Bilo kakvu", naglasio je on.

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(MONDO)