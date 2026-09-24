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Đoan Penjaroja: "Dvojica ne igraju protiv Milana, borićemo se protiv svakoga"

Đoan Penjaroja: "Dvojica ne igraju protiv Milana, borićemo se protiv svakoga"

Autori Milutin Vujičić Autori Tijana Jevtić
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Partizan otvara sezonu Evrolige protiv Olimpije iz Milana. Đoan Penjaroja ističe važnost borbe na terenu i timskog rada.

Đoan Penjaroja najava Partizan Olimpija Izvor: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Partizan novu sezonu u Evroligi počinje u petak u "Beogradskoj areni" (20.00) protiv Olimpije iz Milana, a trener Đoan Penjaroja obavestio je navijače da su van terena Vanja Marinković i Žofri Lovernj - ali da navijačima žele da pokažu šta su spremili u predsezoni.

"Uzbuđeni smo što počinjemo sezonu kod kuće, pred našim navijačima, i što ćemo prvu evroligašku utakmicu igrati protiv veoma dobrog tima. Milano ima veoma kvalitetan i iskusan sastav", rekao je Penjaroja i izdvojio Hola, Gudurića, Pitersa...

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Đoan Penjaroja
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

"Moramo da se borimo svakog dana, protiv svakoga. Mislim da je obavezno da se uvijek borimo na terenu. Na treninzima je bilo veoma jasno da je još rano za sve", rekao je Penjaroja i dodao: "Sutra moramo da igramo dobro, da se dobro takmičimo i da igramo čvrstu odbranu. U napadu, ako je moguće, želim da igramo sa dosta slobode. Videćemo. Mislim da smo spremni da se takmičimo, ali jasno je da u ovom trenutku nismo na 100 odsto".

Da li dolazi neko novi?

"Isti odgovor kao i prethodnih sedmica", rekao je samo Đoan Penjaroja koji je već nekoliko puta istakao da mu je potrebno još igrača, dok je dodao da mu je stav koji su igrači imali tokom priprema pokazao da su spremni.

"Na utakmicama je jasno da smo imali i dobre i loše momente, ali sam zadovoljan jer su stav i nivo rada naših igrača, po mom mišljenju bili veoma dobri", zaključio je Penjaroja čija ekipa je u vrlo lepom raspoloženju odradila današnji trening i sprema se za trijumfalan start na startu Evrolige.

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Tagovi

KK Partizan Evroliga Đoan Penjaroja

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