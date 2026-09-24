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Saša Zverev šokiran pitanjem novinara: "Koji idiot je rekao da sam muvao njegovu djevojku?"

Saša Zverev šokiran pitanjem novinara: "Koji idiot je rekao da sam muvao njegovu djevojku?"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Saša Zverev je burno reagovao kada su ga pitali o momentu poslije osvajanja titule kada je flertovao sa Triniti Rodman.

sasa zverev demantovao da je muvao triniti rodman Izvor: JOHN ANGELILLO / UPI /Antoine Massinon/Dppi / Zuma Press/ Profimedia

Saša Zverev ima dvije grend slem titule, osvojio je Rolan Garos, pa US open u razmaku od samo nekoliko mjeseci. Po završetku finala u Njujorku je održao govor u kom se obratio i protivniku Benu Šeltonu, njegovom timu, ali i njegovoj djevojci Triniti Rodman. Te riječi su pojedinci na društvenim mrežama protumačili kao flert, pa je Nijemac ostao u šoku kada su ga o tome pitali na Lejver kupu.

"Sa Triniti Rodman? Ne, ne, ne. Definitivno ne. Volim Bena, njegovog oca, porodicu, volim Triniti. Ko god misli da sam flertovao sa njom taj je idiot", poručio je Zverev.

Po reakciji njemačkog tenisera na to pitanje moglo je da se vidi koliko ga je iznenadilo pitanje. Nije mogao da vjeruje ni šta ga novinar pita, a ni da pojedinci mogu da pomisle tako nešto i to pred punim stadionom.

Šta je Saša rekao Benovoj djevojci?

Triniti Rodman je ćerka legendarnog NBA igrača Denisa Rodmana, ujedno je i djevojka američkog tenisera Bena Šeltona. On je poražen u finalu od Zvereva, a ovako je izgledalo Sašino obraćanje kada je ugledao na tribinama:

"Triniti, zar ti nemaš utakmicu danas? Bravo i tebi, ti si mu srećna amajlija. Nisi bila danas, ali uglavnom jesi", poručio je Zverev, a ona je inače fudbalerka koja igra za Vašington i za reprezentaciju Amerike.

"Moj otac je sebičan"

Triniti ima veoma loše odnose sa svojim ocem Denisom, imala je teško djetinjstvo uprkos tome što joj je otac bio milioner.

"Zamisli da živiš u kolima i da ideš u školu za bogataše. Tako je bilo nama. Čak i danas gledam na naš odnos sa nekom vrstom saosjećanja. Što je za mene frustrirajuće, jer mislim da je on sebičan. Uvijek se sve vrtilo oko njega", rekla je Triniti u jednom od ranijih intervjua.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:05
Novak Ðoković i Saša Zverev konferencija
Izvor: Youtube/Australian open
Izvor: Youtube/Australian open

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Tagovi

Aleksandar Zverev Triniti Rodman

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