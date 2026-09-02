"Pokazao sam kvalitet, na žalost po njih!" Vitor Baia o duelu sa Crvenom zvezdom: "Atmosfera na Marakani? Fantastična!"

Legendarni portugalski golman, koji ovih dana boravi u Banjaluci, prisjetio se meča sa Crvenom zvezdom u Beogradu 1996. godine. Prije tačno 30 godina, branio je boje Barselone.

Izvor: MN PRESS

Proslavljeni portugalski golman i bivši reprezentativac ove države Vitor Baia stigao je u Banjaluku, gdje će biti jedan od učesnika druge po redu Adria Sports konferencije.

U današnjem razgovoru sa novinarima, jedan od najvećih asova portugalskog fudbala prisjetio se dvomeča sa Crvenom zvezdom u Kupu pobjednika kupova 1996. godine. Stajao je tada Baia na golu Barselone, a bio je to tek četvrti rival beogradskih crveno-bijelih nakon ukidanja sankcija Saveznoj Republici Jugoslaviji.

Prvi je bio Nojšatel Ksamaks iz Švajcarske 1995. godine u Kupu UEFA, a drugi škotski Harts, o kojem je ranije ove sedmice govorio i sadašnji trener Borca te tadašnji prvotimac Crvene zvezde Vinko Marinović. Nakon što su Beograđani poslije Škota eliminisali i njemački Kajzerslautern, uslijedio je dvomeč sa slavnom Barselonom, čije su boje osim Baije tada branili, između ostalog , i Loran Blan, George Popesku, Đovani, Pep Gvardiola, Hristo Stoičkov, Ronaldo...pod trenerskom palicom Bobija Robsona.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

U prvoj utakmici, odigranoj 17. oktobra 1996. godine na Nou Kampu, katalonski gigant slavio je rezultatom 3:1. Dvije sedmice kasnije, na beogradskoj Marakani, bilo je 1:1, nako n čega je Barselona izborila mjesto u četvrfinalu. Zoran Jovičić je pogotkom u 47. minutu dao nadu svom timu da može da nadoknadi minus iz prvog susreta, ali je samo minut kasnije Đovani vratio Barseloni prednost od dva gola u ukupnom rezultatu i, ispostavilo se, čekirao kartu za naredno kolo.

"Bila je to veoma dobra utakmica posebno za mene, bilo je to remek-djelo protiv Crvene zvezde. Imali su na toj utakmici (u Beogradu, op.a) mnogo prilika i nažalost po njih, morao sam da pokažem svoj kvalitet u toj utakmici. Uspjeli smo da napustimo Marakanu, a da ne budemo eliminisani iz daljeg takmičenja. Te godine smo ga i osvojilli, ali ta utakmica je bila veoma teška, sa tom nevjerovatnom atmosferom... Zaista je bilo fantastično. Pritisak koji su navijači pravili na tom susretu je nešto što nikada neću zaboraviti", rekao je Baija.

Barselona je, inače, na putu do trofeja, osim Crvene zvezde porazila AEK iz Larnake, švedski AIK, Fiorentinu i na kraju Pari sen Žermen u velikom finalu.

Baia je, inače, u dresu Barselone od ljeta 1996. do početka 1999. godine odigrao 54 utakmice. Primio je 72 gola, a 18 puta je uspio da sačuva mrežu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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