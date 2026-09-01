Marinović ponovo protiv Hartsa 30 godina kasnije: Ispisao istoriju sa Crvenom zvezdom, može li i sa Borcem?

Trener Borca vraća se na stadion u Edinburgu, gdje je u ljeto 1996. godine kao igrač Crvene zvezde pogodio za "iks" protiv Hartsa i plasman u naredni krug Kupa pobjednika kupova.

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Fudbaleri Borca saznali su prošlog petka imena svih protivnika u glavnoj fazi Konferencijske lige.

Izabranici Vinka Marinovića će, između ostalog, dočekati Atalantu (26. novembar) na Gradskom stadionu, dok je za 10. decembar zakazano gostovanje Hartsu, na terenu gdje je aktuelni strateg Borca već ispisivao istoriju braneći boje Crvene zvezde...

Beogradski klub je u ljeto 1996. godine, u okviru Kupa pobjednika kupova, ukrstio koplja sa škotskim klubom. Mreže su mirovale 8. avgusta na Marakani, dok je sedam dana kasnije okršaj u Edinburgu završen rezultatom 1:1, što je bilo dovoljno crveno-bijelima da se plasiraju u drugo kolo.

Dejv MekFirson je u 41. minutu ispisao 1:0 na semaforu, ali je remi i dvomeč sa Kajzerslauternom omogućio upravo Marinović, pogodivši u 59. minutu.

"Saznali smo sve svoje protivnike u Evropi, dobili smo između ostalog i Harts. Naravno, imamo još dosta vremena do tih utakmica i pripremićemo se, analiziraćemo sve protivnike. Kao što ste i sami rekli, nakon 30 godina ponovo u nekoj drugoj ulozi dolazim na taj stadion. Pokušaćemo da se što bolje pripremimo, da izađemo hrabro i organizovano i da pokušamo da ostvarimo dobar rezultat u Edinburgu. Vjerujemo da se svaki rad isplati, tako da vjerujemo da ćemo i u ovoj utakmici odigrati dobro i da možemo naravno doći do pozitivnog rezultata", rekao je Marinović na konferenciji za novinare pred meč sa Željezničarom, koji je zakazan za sutra na Gradskom stadionu (20.45).

Kako smo rekli u uvodu, Borac će 14 dana prije meča u Edinburgu na vjerujemo krcatom stadionu u Banjaluci dočekati Atalantu, predvođenu trenerom Mauricijom Sarijem. Mario Pašalić, Sead Kolašinac, Lazar Samardžić, Đanluka Skamaka, Frank Kesi, Marko Karneseki... samo su neka od imena koja će te novembarske večeri izaći na megdan igračima u crveno-plavim dresovima.

"Dolazi nam sigurno jedan veliki klub i sigurno da je to velika stvar za nas sve u klubu. Vjerovatno je ovo jedna od najjačih ekipa koja je dolazila ovdje u Banjaluku u tim evropskim utakmicama. Sigurno da će to biti, kao što ste i sami rekli, jedna velika nagrada i za nas sve u klubu, za navijače, za grad. Mogu da kažem da je ove godine Liga konferencija stvarno dosta jaka i dosta atraktivna, jer faktički ima dosta ekipa koje mogu da igraju i u Ligi Evrope. Nije kao prošle godine, ove godine je to po meni mnogo jače", zaključio je Marinović.

Osim Marinovića, u startnoj postavi Crvene zvezde u tom duelu našli su se i Milojević, Živković, Đorović, Njeguš, Stanković, Ognjenović, Anić, Jovičić, Stanković i Bošković. Na klupi za rezerve našli su se Jevrić, Pantelić, Vanić, Vulević i Sakić, pod trenerskom komandom Vladimira Petrovića - "Pižona".

Pogledajte pogodak koji je Crvenu zvezdu odveo u naredni krug Kupa pobjednika kupova:

(mondo.ba, D. Šutvić)

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