Trener Crvene zvezde rekao svoje važno pravilo o srpskim i inostranim fudbalerima. Važiće sve dok je u klubu, najavio je.

Izvor: MN PRESS

Trener Crvene zvezde Albert Rijera je poslije pobjede svog tima protiv Zemuna na Ubu govorio o stranim i domaćim igračima. Naglasio je da nikada neće gledati pasoše u svlačionici, podsjetio da je i sam stranac u srpskom fudbalu, ali je i naglasio da će igrač iz inostranstva uvijek morati da bude duplo bolji od domaćeg da bi igrao kod njega u Zvezdi.

"Dok budem trener ovdje, kada stranac bude dolazio, moraće da bude duplo bolji od Srbina. Ako ne bude, neću dovesti nijednog stranca", rekao je Rijera na konferenciji za novinare na stadionu Jedinstva sa Uba.

"To je prvo, a drugo je to da ne gledam u pasoš, ni u godine, ime, da li je neko zgodan ili nije. Ako zaslužuje da igra, dobrodošao je. Danas sam dao priliku mnogim mladim igračima i imamo veliku budućnost", naglasio je Španac.

Napravio niz promjena poslije Zvezdinog brukanja

Izvor: MN PRESS

Rijera je za meč na Ubu napravio ogromne promjene poslije sramotnog nastupa Zvezde protiv Viktorije Plzenj u Češkoj. Frenklin Tebo Učena i Timi-Maks Elšnik nisu igrali zbog povreda, a Španac je sklonio i tragičare iz Plzenja - Derika Lukasena i Osmana Bukarija kompletno, jer nisu bili ni na klupi, dok je Mohamed Čam sjedio na klupi.

Od igrača koji su nastupili u Češkoj, u sastavu su od starta bili samo štoper Rodrigao, napadač Vladimir Lučić i vezista Mahmudu Bađo.

Zvezda perfektna ulazi u vječiti derbi

Vidi opis Rijera: "Dok sam trener Zvezde, stranac mora da bude duplo bolji od Srbina" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Zvezda je pobijedila 2:0 i sačuvala perfektan skor u Superligi pred 180. "vječiti derbi" sljedeće nedjelje. Strijelci su bili kapiten Mirko Ivanić i Mohamed Abu Fani. Na taj način, Rijerin tim je opet preuzeo vrh tabele od Vojvodine, koja je na čelu bila od subote uveče i pobjede protiv Čukaričkog, s tim da Novosađani imaju dva odigrana meča više od crveno-bijelih.

Prošle nedjelje su definitivno određeni termin i satnica 180. vječitog derbija, zakazanog za nedjelju uveče na Marakani.



