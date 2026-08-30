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Rijera "sklonio" pola tima Crvene zvezde: Nakon debakla u Plzenju, ne igraju u Superligi

Rijera "sklonio" pola tima Crvene zvezde: Nakon debakla u Plzenju, ne igraju u Superligi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Velike promjene u timu Crvene zvezde nakon poraza od Viktorije Plzenj, a samo nedjelju dana pred derbi protiv Partizana.

Albert Rijera promijenio tim Crvene zvezde za meč sa Zemunom Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde su u četvrtak uveče doživjeli debakl u plej-ofu za Ligu Evrope, a u nedjelju uveče prvenstveni meč protiv Zemuna igraju na Ubu. Trener Albert Rijera iskoristio je priliku da napravi veliki broj promjena u timu i na taj način "podigne" ekipu pred veoma važan meč protiv Partizana narednog vikenda.

Od 11 fudbalera koji su počeli utakmicu u Češkoj, samo je golman Mateuš Magaljaeš dobio povjerenje i za prvenstveni susret koji crveno-bijeli igraju protiv Zemunaca. Pored njega će se u startnoj postavi naći Gudelj, Gaštarov, Rodrigao, Strika, Bađo, Hendel, Abu Fani, Lučić, Katai i Šarić - igrači koji su imali minimalnu ili nikakvu ulogu protiv Viktorije iz Plzenja.

Na meču u Češkoj igrali su samo Bađo, Rodrigao i Lučić, koji je priliku dobio tek sredinom prvog produžetka. Ostali fudbaleri Zvezde koji će igrati protiv Zemuna, računajući tu i kapitena Aleksandra Kataija, samo su odgledali meč u Plzenju - neki sa klupe za rezervne igrače, a neki nisu ni bili u konkurenciji za tim.

Što se tiče fudbalera Crvene zvezde koji su igrali u Češkoj, Albert Rijera je dan ranije već najavio izostanak dvojice. Frenklin Tebo Učena i Timi Maks Elšnik imaju lakše povrede, isto kao i bugarski fudbaler Kristijan Balov koji nije bio licenciran za evropski meč. Pored Teba Učene i Elšnika meč na Ubu kompletno će propustiti Derik Lukasen i Osman Bukari - koji je na taj način možda i "kažnjen" zbog crvenog kartona koji je dobio.

Na klupi za rezervne fudbalere Crvene zvezde na Ubu su Miloš Veljković, Rade Krunić, Mohamed Čam Saračević, Vasilije Kostov, Mirko Ivanić i Marko Arnautović - starteri sa prethodne utakmice crveno-bijelih. Zanimljivo je da će među fudbalerima koji im prave društvo biti Mihailo Ristić i Kim Je Gun, fudbaleri koji su prethodnih dana stigli u klub i imaju tek nekoliko treninga sa ostatkom ekipe.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Superliga Srbije Albert Rijera

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