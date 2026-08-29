Albert Rijera "siječe" u Crvenoj zvezdi: Na Marakani traje audicija, ostaju samo najbolji

Španski stručnjak Albert Rijera prije kraja prelaznog roka donosi odluku o smanjenju igračkog kadra i otpisuje nekoliko igrača Crvene zvezde.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je u veoma kratkom roku prodala Naira Tiknizjana, Seola Jung Vua, Bruna Duartea i Džeja Enema, ali je igrački kadar i dalje obimniji nego što bi trener Albert Rijera želio. Pošto se prelazni rok bliži kraju, sasvim je realno očekivati da španski stručnjak "presiječe" i otpiše nekoliko fudbalera na koje ne računa u nastavku sezone. O tome je govorio pred novi meč u Superligi.

Istina, nije odmah želio da kaže koji su igrači višak u Crvenoj zvezdi, na koji način će napustiti klub i kada će se to desiti. Ispričao je još jednom da svima želi da pruži šansu prije nego što donese konačnu odluku, što je u potpunosti u skladu sa njegovim dosadašnjim izjavama - ali sada ima manje vremena za to.

Albert Rijera je na početku svog mandata u Crvenoj zvezdi govorio da mu je potreban tim od 22 fudbalera i tri golmana, a i sada smatra da su to brojke koje su sasvim dovoljne za sezonu. Pitali smo kada će "presjeći" i skratiti igrački kadar, a on je otkrio da je to posao na kojem će se raditi u naredne dvije nedjelje.

"Da, to je ključan broj. Vi kažete 23, jer su to odlični igrači i treba im još jedan. Neću se žaliti. Ali razlog je taj što želim da budu srećni. Igrači moraju da budu srećni, a ne postoji drugi način da budu srećni osim da igraju. Bez igranja ne možete da ih učinite srećnim. Zato će biti veoma teško da više od 22 ili 23 igrača imaju dovoljno minuta. Nije to zato što su loši igrači, već zato što moraju da odu i pronađu minute negdje drugo. Ali još je rano, imamo ove dvije nedjelje, a onda ćemo ponovo procijeniti situaciju. Želim da im dam priliku. Isto važi i za dovođenje igrača. Možda još nismo blizu toga, ali ako se ukaže prilika da neki igrač dođe i pomogne nam, želim da je iskoristimo. Kao što ste rekli, još uvijek nas ima mnogo, ali i dalje želim da dam priliku igračima, a meni je važno i da budem siguran da ti igrači mogu da pomognu timu da osvoji trofeje koje želimo ove sezone."

Trener Crvene zvezde pomenuo je fudbalere koji će propustiti meč protiv Zemuna, a na spisku su tri imena. Njihove povrede nisu teže prirode, a u timu ima fudbalere koji mogu da ih zamijene - i zbog toga je ponovo istakao da je zadovoljan što velikom broju fudbalera može da pruži šansu da se dokažu prije nego što donese odluke.

"Za sutra mogu da vas informišem. Nećete vidjeti Teba, a vjerovatno ni Balova. On je juče na treningu imao problem sa skočnim zglobom. Ne želimo da rizikujemo, jer imamo još jednu važnu utakmicu sljedeće nedjelje. Timi Elšnik takođe neće biti u timu. Ova tri igrača vjerovatno će biti van tima zbog povreda. Nisu to velike povrede, tako da će vjerovatno sljedeće nedjelje biti spremni. A onda imamo još nekoliko igrača, vidjećemo kako se danas osjećaju, posebno što se tiče umora, jer nismo igrali 90 već 120 minuta. Tako da će vjerovatno biti rotacija, ali imamo mnogo igrača koji su spremni. Pokazali su takođe da su gladni i da žele da igraju, kao što su pokazali kada smo igrali protiv Čukaričkog. Zato sam veoma srećan što imam mnogo opcija i kao što sam rekao, dok je prelazni rok otvoren, želim da ih vidim. Želim da im dam priliku da pokažu svoje kvalitete i sutra će ponovo imati priliku za to", rekao je Rijera.

Trener Crvene zvezde govorio je da ekipa koju trenutno ima na raspolaganju vjeruje u ideje koje im je predstavio, da je zadovoljan igračkim kadrom u klubu i da zbog toga vjeruje da će izvući maksimum iz tima. Siguran je da može da "podigne" ekipu nakon ispadanja od Viktorije iz Plzenja, jer je bolji u upravljanju svlačionicom nego kao trener.

"Hoću, uspjeću da oporavim ekipu nakon ispadanja. Garantujem vam. To je bila jedina stvar koju sam rekao generalnom direktoru: 'Vjerujte mi'. Jer sam mnogo puta rekao da sebe smatram mnogo boljim u upravljanju svlačionicom nego kao trener. Kao trener sam još uvijek mlad. Još sam na početku svoje karijere. Ali kada je u pitanju upravljanje svlačionicom, znam. Znam gdje treba da pritisnem. Znam kada moram da budem strog, a kada treba da pružim ljubav. Ne možete samo da ih kažnjavate. Morate da im pružite ljubav u nekim situacijama. Juče sam bio strog. Danas, dok pripremamo ovu utakmicu, pružiću im ljubav. Sve je stvar balansa. Kao kod kuće, u porodici, sa suprugom. Morate da prepoznate situaciju i da znate šta joj je potrebno. Ali ja ću oporaviti ekipu, sigurno. Rekao sam generalnom direktoru možete da budete mirni kada je ova situacija u pitanju, jer će ekipa ponovo poletjeti. Ekipa vjeruje u način na koji igramo. Sada nemamo nikakvu sumnju u kvalitet ekipe, niti u taktičkom smislu, niti u način na koji radimo. Zato sam siguran da nam je potrebna još jedna pobjeda i tome se radujem", zaključio je Rijera.

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