Kažnjeni fudbaleri Crvene zvezde: Albert Rijera "udarao po džepu" nakon debakla u Evropi

Trener Crvene zvezde Albert Rijera kaznio fudbalere nakon bolnog poraza od Viktorije Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde gostovaće u nedjelju (20.00) ekipi Zemuna u okviru sedmog kola Superlige Srbije, a na toj utakmici će pokušati da nastave perfektan niz jer su sezonu započeli sa četiri pobjede u domaćem šampionatu. Takođe, ovaj meč mogao bi da posluži kao uteha nakon bolne eliminacije od Viktorije iz Plzenja i selidbe u Konferencijsku ligu. Uoči prvenstvenog susreta obratio se šef stručnog štaba crveno-bijelih Albert Rijera.

Osvrnuo se strateg crveno-belih na meč u Plzenju i reakciju nakon eliminacije. Otkrio je kakav je razgovor vodio sa svojom suprugom, nakon što je ona primetila da je neraspoložen zbog lošeg rezultata koji je Crvena zvezda ostvarila u Češkoj nakon pobjede na svom terenu sedam dana ranije.

"Prošla su dva dana od utakmice sa Viktorijom i sada imamo jedan dan do meča sa Zemunom. Juče je bio veoma težak dan za sve nas. Bio je težak dan za sve, ali rekao sam to igračima. Mora da bude težak dan, jer da biste nešto naučili, morate da osjetite bol. Ako ne osjetite bol, nećete to dovoljno duboko shvatiti. Dao sam primjer iz kuće sa svojom suprugom. Pokušavala je da me oraspoloži. Rekao sam da ne treba da me oraspoloži. Moram da provedem ovaj dan. Moram da proživim ovaj loš dan, jer iz ovakvih situacija crpite snagu. To sam objasnio igračima. Moraju da budu spremni za ovakve situacije. Ali, s druge strane, uvijek im govorim da postoje dvije situacije. Kada pobijedite, imate jedan dan da slavite, samo jedan. Drugog dana ponovo morate da pokažete kakav ste igrač, jer u fudbalu nema starih zasluga. Isto važi i za poraze. Kada izgubite, imate jedan dan da prebolite, da obradite sve te kritike i sve te situacije kroz koje prolazite. Ali opet, moramo da gledamo naprijed. Moramo da tražimo rješenja. To sam rekao još prvog dana. Samo tražim rješenje i gledam kako možemo da budemo bolji. Takav je moj način razmišljanja, samo pozitivno. Sada zahtijevam od igrača da danas dođu sveži, jer moramo da nastavimo dalje i još uvijek imamo mnogo utakmica ove sezone", rekao je Rijera.

Trener Crvene zvezde je, prije nego što se fokusirao na utakmicu protiv Zemuna u srpskom prvenstvu, još malo pričao o Viktoriji i meču u Plzenju. Ponovo je pomenuo sudiju Danija Makelija, a pričao je o mentalnoj pripremi tima za naredni meč nakon bolnog poraza.

"Tako što ću im reći da imaju samo jedan dan da budu loše, da budu neraspoloženi i da svare ovu situaciju. Ali ono što je najljepše u fudbalu jeste to što vrlo brzo imate novu utakmicu i ponovo možete da pokažete kakav ste igrač i kakav kvalitet imate. Ja pripremam svaku utakmicu na isti način. Nije važno kog je nivoa utakmica. Čak i ako je utakmica kupa ili prijateljska utakmica, pripremam se tako što igračima dajem sve potrebne informacije. Zato mogu da vam garantujem da će igrači sutra ponovo biti spremni, protiv Zemuna. Rekao sam im da sam bio strog prema njima. Bio sam zaista strog, jer sam želio da svi zajedno damo sve od sebe u ovoj situaciji, jer vjerujem da je to najbolji način da napredujemo. Ali isto tako, pripremao sam ih i za lijepe stvari. Siguran sam da je pred nama još mnogo lijepih trenutaka. Ono što se dogodilo u ovoj situaciji je nevjerovatno. Čak i sada, kada ponovo razmišljam o utakmici i o svemu što se dogodilo u svim tim situacijama. Penali, crveni karton... Rekao sam im da je jedina greška koju ne smijemo da napravimo ta da moramo da ostanemo sa 11 igrača na terenu. Penali, svi faulovi... Ne volim da pričam o sudijama, ali moram, Dani mi je i dalje u glavi i biće potrebno mnogo vremena da zaboravim ovu situaciju. Jer, kao što sam rekao, jedan igrač može da uništi jednu situaciju. Isto tako, jedan sudija može da uništi jednu utakmicu. Za mene su to bili faktori koji nam nisu pomogli, ali moramo da prestanemo da pričamo o tome šta se dogodilo, jer sada to više ne možemo da promijenimo. Ja tako razmišljam. Znam da ovdje, u ovoj zemlji, a posebno u ovom klubu, možemo da budemo ili veoma, veoma srećni ili veoma, veoma razočarani. Želio bih da navedem jedan primjer. Prošle godine, Mančester Siti, nakon što je osvojio četiri ili pet titula zaredom, imao je 13 utakmica bez pobjede. Da li su zaboravili da igraju fudbal? Više nisu znali kako da igraju fudbal, zaboravili su svoje ideje? Ali u fudbalu se ponekad dešavaju ovakve situacije, neke manje krize. Za mene je najvažnije kako izađete iz takvih situacija i siguran sam da znam kako i šta moram da uradim da se vratimo i ponovo učinimo ovu situaciju lijepom", ispričao je Rijera.

Vidi opis Kažnjeni fudbaleri Crvene zvezde: Albert Rijera "udarao po džepu" nakon debakla u Evropi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 1 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 2 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 3 / 25 AD Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 4 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 5 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 6 / 25 AD Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 7 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 8 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 9 / 25 AD Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 10 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 11 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 12 / 25 AD Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 13 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 14 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 15 / 25 AD Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 16 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 17 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 18 / 25 AD Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 19 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 20 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 21 / 25 AD Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 22 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 23 / 25 Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 24 / 25 AD Izvor: MARTIN DIVISEK/EPA Br. slika: 25 25 / 25

Upravo su ovako teški trenuci idealna prilika da Albert Rijera vidi karakter igrača sa kojima radi tek oko dvije nedjelje. On će moći mnogo da nauči o fudbalerima koje trenira na osnovu njihove reakcije posle dva uzastopna porazima u evropskim dvomečima.

"Sada želim da vidim igrače. Želim da vidim njihove prave karaktere, jer sam to rekao i klubu. Možemo da pričamo o mnogo, mnogo stvari. Rekao sam klubu, a i svima vama ovdje poslije utakmice, ne mogu da uništim svoje igrače. Moji igrači su mi sve. Bez svojih igrača ne mogu ništa da uradim. Oni su moje ruke, oni su moje noge. Čak i kada sam ponekad ljut na njih, moram da ih podržim. Ne želim da postignem ništa tako što ću nekoga 'ubiti'. Ono što želim jeste da oni nauče nešto iz ove situacije. Ali ja moram da budem tu da ih posavjetujem, da im dam najbolja rješenja i da ih ponovo vratim u raspoloženje koje im je potrebno za sljedeću utakmicu. To sam rekao klubu, dajte mi tu odgovornost da učinim da igrači ponovo osjete da mogu da polete. Bila je to samo jedna utakmica. Jedan loš dan za sve nas. Moramo to da prihvatimo. Ali sada moramo da gledamo naprijed i poslije tog poraza rekao sam igračima: 'Sada želim da vidim pravi karakter.' Jer kada pobjeđujemo, kada je sve na našoj strani, svi idu na tu stranu. Svi žele da vam budu prijatelji. Ali sada vidim mnogo pozitivnih stvari, jer ću u ovoj situaciji vidjeti karaktere. Vidjeću igrače koji će biti spremni za velike izazove, a svi u ovom klubu znamo šta je veliki izazov. To je sljedećeg maja, nakon osvajanja prvenstva, biti spreman za Ligu šampiona. Zato moram da upoznam njihove karaktere. A karaktere bolje upoznam u ovakvim situacijama nego kada pobjeđujemo. Zato mi je ponekad potrebna ovakva situacija, da bih tačno znao kakvi su karakteri. Oni koji budu spremni za ovu situaciju biće uz mene", zaključio je španski trener.

Trenera Crvene zvezde pitali smo da li će se odmah vidjeti kazne zbog debakla u Plzenju, a on je rekao da je veoma važna disciplina tima i da se lekcije uče i kroz kažnjavanje - razgovore, opomene, pa i udaranje po džepu. Očigledno je da su pojedini fudbaleri Crvene zvezde novčano kažnjeni zbog izdanja u Plzenju i to odlukom trenera - bez obzira na klupsku odluku o kaznama.

"Uvijek. To je obavezno. Najbolji način da se nauči lekcija jeste da se udari po džepu. Ne samo po džepu, već i kroz opomene, kazne i razgovor koji ćemo imati, a to uvijek radim pred cijelom grupom, a ne individualno, jer ova pravila važe za sve. Već prvog dana sam pričao o tome, nedisciplina na terenu, crveni karton... To je velika novčana kazna. Velika kazna. Imamo jednu kaznu unutar grupe, a klub ima još jednu, jer je to odluka kluba. Ne želim da budem uključen u to. To je odluka kluba. Ali generalno, unutar grupe, grupa mora da bude zdrava. Grupa mora da zna šta može, a šta ne može. Jer morate da budete spremni da pomognete timu. Naravno, sve takve situacije biće kažnjene i to važi za sve. Čak i za stručni štab. Ako neko iz mog stručnog štaba zakasni, potpuno je isto. Disciplina, kazne, profesionalizam, svi su važni. Čak i ljudi iz obezbjeđenja ovdje. Čak i ljudi koji brinu o opremi, jer svi smo isti. Svako je važan u svom poslu. Zato morate da budete sigurni da svoj posao obavljate kako treba", zaključio je Rijera.

Govorio je trener Crvene zvezde i o utakmici protiv Zemuna, koja Zvezdu očekuje u sedmom kolu Superlige. Taj meč biće prilika za povratak na pobjednički kolosijek, a ostaje samo da se vidi koliko će Španac mijenjati tim jer je naredna utakmica - derbi protiv Partizana!

"Kao i pred svaku utakmicu. Svaki put imamo sastanak o planu utakmice, kako ćemo igrati, kako ćemo se braniti od protivnika i kako ćemo napadati. O fazi kada nemamo loptu i o fazi kada imamo loptu. Kod mene je uvijek isto. Ne pridajem veću važnost jednoj utakmici u odnosu na drugu. To je nešto što se vidi spolja. Javnost, navijači i novinari pridaju veću važnost nekim utakmicama. Kao što će vjerovatno sljedeće nedjelje utakmica protiv Partizana biti veoma važna, ali ja svakoj utakmici pristupam na potpuno isti način. Jer su za mene sve utakmice važne, čak i prijateljske. Želim da pobijedim i u prijateljskim utakmicama. Zato svaku pojedinačnu utakmicu pripremam na isti način, uz poštovanje protivnika, ali i sutra želimo da pobijedimo. Želimo da pobijedimo i nije važno ko nam je protivnik. Želimo da pobijedimo sa karakterom, da pokažemo da smo tim, da smo zdrava grupa koja radi mnogo dobrih stvari i bez lopte i sa loptom. Jer želim da vidim napredak. Želim da vidim grupu koja napreduje. Jer ponovo razmišljam o mnogo stvari, ali ono najvažnije na kraju uvijek je sljedeći maj, odnosno kraj ove sezone. Taj cilj mi je veoma važan. A jedini način da se oporavimo od ovog velikog udarca koji smo doživjeli jeste da u maju imamo spreman i pripremljen tim za izazov igranja u Ligi šampiona sledeće sezone", rekao je na kraju Rijera.

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