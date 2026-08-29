Duarteovih bezbroj "hvala" Crvenoj zvezdi: Brazilac se oprostio emotivnom porukom

Brazilac Bruno Duarte je ovako rekao "zbogom" crveno-bijeloj porodici.

Izvor: Filip Stevanovic / AFP / Profimedia

Brazilac Bruno Duarte oprostio se od Crvene zvezde i navijača emotivnom porukom na društvenim mrežama. On će karijeru nastaviti u domovini, gdje je već zadužio opremu Vasko de Game.

Napadač je proveo dvije godine na Marakani, a zahvalnost u svoje i ime porodice je sumirao u nekoliko redova. Očigledno je da mu je rastanak teško pao i da će period proveden u Beogradu zauvijek pamtiti.

"Neizmjerno sam zahvalan za dvije godine koje sam proveo u ovom klubu, kao i svim strastvenim i vatrenim navijačima koji su nas uvijek podržavali i pružali poštovanje meni i mojoj porodici.

Ne postoje riječi kojima mogu da izrazim zahvalnost svim ljudima u klubu za svaki dan rada i iskustva koje sam ovde doživio.

Veliko hvala saigračima i stručnom štabu što ste mi pomagali da svakog dana budem sve bolji profesionalac.

I na kraju, u ime svoje porodice, svoje djece i supruge, hvala vam na ljubavi, pažnji i brizi koju ste pružali svakome od njih.

Bićemo vam zauvijek zahvalni i ovaj klub, kao i Srbiju, nosićemo zauvijek u svojim srcima. Još jednom… Hvala puno!", stoji u emotivnoj poruci Duartea...

Crvena zvezda će na ime transfera zaraditi između 1,75 miliona i 2 miliona evra. Duarte je u Crvenoj zvezdi postigao 42 gola i upisao 14 asistencija na 98 zvaničnih utakmica.

Tokom tog perioda osvojio je dvije titule prvaka Srbije, u sezonama 2024/25. i 2025/26, kao i dva Kupa Srbije, takođe u sezonama 2024/25. i 2025/26.