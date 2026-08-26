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Zvezda prodala Duartea za 2 miliona: Pakuje se za povratak kući, da potpiše za velikana

Zvezda prodala Duartea za 2 miliona: Pakuje se za povratak kući, da potpiše za velikana

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Brazilski napadač Bruno Duarte definitivno napušta Crvenu zvezdu u transferu u Vasko da Gamu.

Crvena zvezda prodala Duartea u Vasko da Gamu Izvor: MN PRESS

Brazilski "Globo" objavio je da su otklonjene sve prepreke i da su Crvena zvezda i Vasko da Gama postigli dogovor o transferu Bruna Duartea. Pouzdani napadač preći će u Vasko za dva miliona evra, odnosno za oko 12 miliona brazilskih reala.

Očekuje se da Duarte narednih dana otputuje u domovinu, prođe ljekarske preglede i potpiše ugovor sa Vaskom. Na taj način vratiće se u rodni Brazil poslije sedam godina, jer ga je napustio još 2019. kada je otišao u Vitoriju Gimaraeš u Portugalu, iz kojeg je došao u Zvezdu 2024.

U Crvenoj zvezdi postigao je 42 gola i upisao 14 asistencija na 98 zvaničnih utakmica. Tokom tog perioda osvojio je dvije titule prvaka Srbije, u sezonama 2024/25. i 2025/26, kao i dva Kupa Srbije, takođe u sezonama 2024/25. i 2025/26. Pokrivao je više pozicija u ekipi i bio provjerena opcija trenera Vladana Milojevića i Dejana Stankovića.

Nastao problem zbog kredita

Prema ranijem pisanju brazilskog "ESPN-a", Vasko da Gama nije imao novca za kupovinu Duartea i plan je bio da podigne kredit da bi ga dovo. Ipak, na kraju je klub iz Rio de Žaneira pronašao novac i uspio da realizuje transfer iskusnog centarfora sa beogradske "Marakane".

"Duarte se dobro kreće, ima dobre brojke"

Izvor: MN PRESS

Uz Portugal i Srbiju igrao je i u Ukrajini i u Saudijskoj Arabiji, a u Brazilu mu je posljednji tim bio Portugeza, iz koje je otišao 2018. Prethodno je bio u omladinskoj školi Palmeirasa.

"Duarte nije igrač koji je ograničen samo na kretanje u kaznenom prostoru. Dobro se kreće i van njega, učestvuje u izgradnji napada i ima dobre brojke kada su u pitanju asistencije i ključna dodavanja koja prethode asistencijama", otkrili su brazilski mediji svojim čitaocima.

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Tagovi

FK Crvena zvezda fudbal Bruno Duarte transferi Vasko da Gama

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