Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Češku, a Rijera želi da ekipa zadrži ozbiljan pristup i ne opušta se.
Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su jutros za Češku gdje će u četvrtak od 19 časova igrati protiv Viktorije iz Plzenja. Zvezda je praktično obezbijedila prolaz dalje pošto je prije sedam dana slavila 3:0 na stadionu "Rajko Mitić", međutim odmah poslije toga smo čuli da je Albert Rijera rekao da je za njega 0:0.
Albert Rijera poveo 23 igrača u Plzenj: Cijeli avion treba da ubijedi da je rezultat 0:0
Želi maksimalno ozbiljnu ekipu i u revanšu, tako da je njegov zadatak da kompletan avion ubijedi da Zvezda kreće od nule, kako ne bi bilo opuštanja. Evo koga je poveo na put:
- Golmani: Mateus, Ivan Guteša, Savo Radanović.
- Odbrana: Rodrigao, Derik Lukasen, Miloš Veljković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Matej Strika, Matej Gaštarov.
- Vezni red: Rade Krunić, Mahmudu Bađo, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Mo Čam, Osman Bukari, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Vladimir Lučić.
- Napad: Aleksandar Katai, Džej Enem, Marko Arnautović.
Ko nije krenuo na put?
Od igrača Crvene zvezde u sastavu nema Tomasa Hendela i Kristijana Balova koji nisu registrovani za mečeve Lige Evrope, dok tu takođe nisu novopridošlice Kim Je Gun, Juta Nakajama, Mihailo Ristić i Bamba Dijeng. U sastavu nije ni Bruno Duarte koji je pred transferom, povrijeđeni Adem Avdić, odnosno suspendovani Mohamed Abu Fani.