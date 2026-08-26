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Albert Rijera poveo 23 igrača u Plzenj: Cijeli avion treba da ubijedi da je rezultat 0:0

Albert Rijera poveo 23 igrača u Plzenj: Cijeli avion treba da ubijedi da je rezultat 0:0

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Češku, a Rijera želi da ekipa zadrži ozbiljan pristup i ne opušta se.

Crvena zvezda otputovala na revanš sa Viktorijom Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su jutros za Češku gdje će u četvrtak od 19 časova igrati protiv Viktorije iz Plzenja. Zvezda je praktično obezbijedila prolaz dalje pošto je prije sedam dana slavila 3:0 na stadionu "Rajko Mitić", međutim odmah poslije toga smo čuli da je Albert Rijera rekao da je za njega 0:0.

Želi maksimalno ozbiljnu ekipu i u revanšu, tako da je njegov zadatak da kompletan avion ubijedi da Zvezda kreće od nule, kako ne bi bilo opuštanja. Evo koga je poveo na put:

  • Golmani: Mateus, Ivan Guteša, Savo Radanović.
  • Odbrana: Rodrigao, Derik Lukasen, Miloš Veljković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Matej Strika, Matej Gaštarov.
  • Vezni red: Rade Krunić, Mahmudu Bađo, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Mo Čam, Osman Bukari, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Vladimir Lučić.
  • Napad: Aleksandar Katai, Džej Enem, Marko Arnautović.

Ko nije krenuo na put?

Od igrača Crvene zvezde u sastavu nema Tomasa Hendela i Kristijana Balova koji nisu registrovani za mečeve Lige Evrope, dok tu takođe nisu novopridošlice Kim Je Gun, Juta Nakajama, Mihailo Ristić i Bamba Dijeng. U sastavu nije ni Bruno Duarte koji je pred transferom, povrijeđeni Adem Avdić, odnosno suspendovani Mohamed Abu Fani.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Viktorija Plzenj Liga Evrope

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