Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su u Češku, a Rijera želi da ekipa zadrži ozbiljan pristup i ne opušta se.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde otputovali su jutros za Češku gdje će u četvrtak od 19 časova igrati protiv Viktorije iz Plzenja. Zvezda je praktično obezbijedila prolaz dalje pošto je prije sedam dana slavila 3:0 na stadionu "Rajko Mitić", međutim odmah poslije toga smo čuli da je Albert Rijera rekao da je za njega 0:0.

Vidi opis Albert Rijera poveo 23 igrača u Plzenj: Cijeli avion treba da ubijedi da je rezultat 0:0 Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 1 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 2 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 3 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 4 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 5 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 6 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 7 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 8 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 9 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 10 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 11 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 12 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 13 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 14 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 15 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 16 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 17 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 18 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 19 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 20 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 21 / 23 AD Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 22 / 23 Izvor: Kurir/Ilija Ilić Br. slika: 23 23 / 23

Želi maksimalno ozbiljnu ekipu i u revanšu, tako da je njegov zadatak da kompletan avion ubijedi da Zvezda kreće od nule, kako ne bi bilo opuštanja. Evo koga je poveo na put:

Golmani : Mateus, Ivan Guteša, Savo Radanović.

: Mateus, Ivan Guteša, Savo Radanović. Odbrana : Rodrigao, Derik Lukasen, Miloš Veljković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Matej Strika, Matej Gaštarov.

: Rodrigao, Derik Lukasen, Miloš Veljković, Stefan Gudelj, Frenklin Tebo Učena, Matej Strika, Matej Gaštarov. Vezni red : Rade Krunić, Mahmudu Bađo, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Mo Čam, Osman Bukari, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Vladimir Lučić.

: Rade Krunić, Mahmudu Bađo, Timi Maks Elšnik, Vasilije Kostov, Dimitrije Šarić, Mo Čam, Osman Bukari, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Vladimir Lučić. Napad: Aleksandar Katai, Džej Enem, Marko Arnautović.

Ko nije krenuo na put?

Od igrača Crvene zvezde u sastavu nema Tomasa Hendela i Kristijana Balova koji nisu registrovani za mečeve Lige Evrope, dok tu takođe nisu novopridošlice Kim Je Gun, Juta Nakajama, Mihailo Ristić i Bamba Dijeng. U sastavu nije ni Bruno Duarte koji je pred transferom, povrijeđeni Adem Avdić, odnosno suspendovani Mohamed Abu Fani.