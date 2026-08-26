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UEFA opet kaznila Zvezdu: Dvije utakmice i dvije drakonske kazne ovog ljeta

UEFA opet kaznila Zvezdu: Dvije utakmice i dvije drakonske kazne ovog ljeta

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda kažnjena sa skoro 100.000 evra zbog ponašanja navijača na utakmici protiv Viktorije Plzenj, uključujući uslovno djelimično zatvaranje stadiona.

UEFA kaznila Crvenu zvezdu Izvor: Kurir/Ilija Ilić

Disciplinska komisija UEFA kaznila je Crvenu zvezdu zbog ponašanja njenih navijača na utakmici protiv Viktorije iz Plzenja, što je druga kazna koju je klub sa "Marakane" dobio ovog ljeta. Nakon drakonske koja je uslijedila zbog susreta sa Hapoel Ber Ševom, ni nova nije ništa blaža.

Zvezda je kažnjena sa skoro 100 hiljada evra - i to taksativno: 20.000 evra zbog blokiranja javnih prolaza, 50.000 evra zbog isticanja poruka koje nisu primjerene sportskom događaju i 9.500 evra zbog paljenja pirotehničkih sredstava. Zvezda je takođe kažnjena sa 20.000 evra i naloženo joj je djelimično zatvaranje stadiona, odnosno sektora 3 sjeverne tribine, na narednoj utakmici UEFA takmičenja na kojoj će biti domaćin, zbog rasističkog i/ili diskriminatornog ponašanja svojih navijača.

Djelimično zatvaranje stadiona uslovno je odgođeno na period od dvije godine, počev od datuma donošenja ove odluke, što je bar na neki način dobra vijest pred ulazak u grupnu fazu Lige Evrope.

UEFA nemilosrdna prema Zvezdi

Čini se da iz Niona reaguju na navijače Crvene zvezde poslije svake utakmice, tako da je oštra kazna uslijedila i zbog ponašanja na susretu protiv Hapoel Ber Ševe u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Zbog više prekršaja Crvena zvezda će morati da plati čak 135.000 evra. Preciznije, 22.000 evra Zvezda plaća zbog blokiranja prolaza na stadionu, dok je za bacanje predmeta određena kazna od 23.250 evra. Paljenje pirotehničkih sredstava donijelo je još 5.250 evra kazne. UEFA je dodatnih 35.000 evra odredila zbog nereda na tribinama, nedovoljne zaštite terena od ulaska neovlašćenih osoba, ali i zbog toga što su pojedina vrata za hitne slučajeve bila zaključana. Sa čak 50 hiljada evra Zvezda je kažnjena zbog "prenošenja poruke koja je ocijenjena kao neprimjerena za sportski događaj", uz obrazloženje da je takvim ponašanjem narušen ugled fudbala, ali nije precizirano o kojoj poruci se radi.

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Fudbaleri Crvene zvezde ispred navijača na severnoj tribini slave pobedu
Izvor: MONDO/Dušan Ninković
Izvor: MONDO/Dušan Ninković

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Tagovi

FK Crvena zvezda UEFA

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