Potresi u Viktoriji Plzenj pred Zvezdu

Poput Crvene zvezde, i Viktorija Plzenj promijenila je trenera i sada se takođe nada da šok-terapija odmah upali. Da Adolf Šadek ima moć u klubu koju je imao, Radoslav Kovač bi mnogo ranije došao na klupu umjesto Martina Hiskog.

Izvor: Pavel Mazáč / CNC / Profimedia

Uoči revanša Viktorije Plzenj i Crvene zvezde, češki mediji posvećuju veliku pažnju komplikovanim odnosima unutar tamošnjeg kluba. Konkretno, bave se pozicijom dugogodišnjeg prvog operativca kluba i sportskog direktora Adolfa Šadeka (51) pod novim vlasnikom Mihaelom Strnadom (34), koji je preuzeo klub prošlog septembra.

Dva dana pred revanš meč protiv Zvezde, tamošnji portal "iSport.cz" podsjetio je na to da bi trener Martin Hiski dobio otkaz mnogo prije ubjedljivog poraza od Zvezde na "Marakani" (0:3), da se za to pitao Šadek. I navodi da Šadek više nije "taj" u Plzenju.

"Adolf Šadek je u Plzenju, ali i širom lige, bio strah i trepet, alfa sa instinktom lovca. Slučaj Hiskog, međutim, pokazao je da je u Plzenju izgubio glavnu ulogu pri donošenju odluka", tvrde novinari navedenog portala.

Šadek ne samo da je bio glavni čovjek u klubu, već je bio i jedan od najmoćnijih u češkoj ligi, pa je bio u stanju da "otme" rivalima već dogovorena pojačanja, poput napadača iz Nigerija Rafijua Durosinmija (Genk), krila iz BiH Amara Memića ili defanzivca Karela Spačila. Povrh toga, "sjekao" je odluke u klubu mnogo oštrije nego što je sada to slučaj.

"Šadek htio odavno da otpusti Hiskog"

Izvor: Matteo Ciambelli / DeFodi Images / Profimedia

"Nije oklijevao da prelomi i da završi saradnju sa trenerima kada bi procijenio da situacija nije više korisna. Sada je međutim očigledno izgubio poziciju. Hiskog bi bez ikakve dileme otpustio još prošle sezone. Ako ovakvih situacija bude sve više, jer on mora da bude glavni i najmoćniji čovjek", rekao je novinar Jirži Fejgl, uporedivši sadašnji sistem Viktorije Plzenj sa "korporacijom".

Šadek je bio za smjenu trenera Hiskog prije 20-ak dana, ali se ona dogodila poslije brodoloma Viktorije Plzenj na "Marakani". Na njegovo mjesto je došao Radoslav Kovač, sa kojim Viktorija želi da postigne šok-efekat poput onog koji je Zvezda napravila sa Albertom Rijerom.

"Pregovori su od petka bili veoma intenzivni i drago mi je što smo brzo pronašli zajednički jezik i što već danas možemo da predstavimo Radoslava Kovača kao novog trenera Viktorije Plzenj", rekao je Šadek na promociji, na kojoj je stao iza odluke da Kovač postane novi šef struke.

Izvor: Ota Bartovský / MFDNES + LN / Profimedia

Češki stručnjak Radoslav Kovač (46) svojevremeno je bio premijerligaški defanzivac u Vest Hemu (2009-11), a nastupao je i za Spartu iz Praga, Spartak Moskvu, Bazel... Samostalnu trenersku karijeru započeo je u Opavi 2020. godine i čitave decenije je vodio timove u Češkoj - MAS Taborsko, Pardubice, Slovan Liberec i od ovog ljeta Viktoriju Plzenj.

"Sve može da se dogodi", rekao je Kovač, šireći vjeru u mogući preokret protiv Zvezde. "Želimo da donesemo novi impuls kako bismo u četvrtak uspjeli da odigramo dobru utakmicu. Mnogo se radujem tome. Veoma smo srećni što možemo da doživimo ovako nešto. Vjerujem da će stadion biti pun", dodao je on.

Revanš Viktorije Plzenj i Zvezde zakazan je za četvrtak u 19 časova na stadionu "Dosan arena".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!