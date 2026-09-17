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Isplivala dva imena sa spiska Veljka Paunovića: Petrov otac greškom otkrio ko će igrati za Srbiju

Isplivala dva imena sa spiska Veljka Paunovića: Petrov otac greškom otkrio ko će igrati za Srbiju

Autor Nemanja Stanojčić
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Petar Sukačev će se naći na spisku selektora Veljka Paunovića za predstojeće utakmice, pošto je njegov otac to otkrio greškom.

Petar Sukačev pozvan u reprezentaciju Srbije otkrio njegov otac Izvor: MN PRESS

Čeka se konačan spisak Veljka Paunovića, a dok ne bude zvanično objavljen saznali smo dva imena koja će se naći na njemu. U pitanju je dvojac Vojvodine - Petar Sukačev i Lazar Nikolić.

Sve to greškom je otkrio Petrov otac Igor Sukačev koji se oglasio na Instagramu i ponosno objavio informaciju da mu je sin na spisku. Problem je što je to uradio prije zvanične objave, pa je relativno brzo obrisao to. Ali, nedovoljno brzo, pa se to brzo proširilo.

Za Sukačeva je ovo prvi poziv u nacionalni tim i očekuje ga debi. Dobra vijest za selektora i "orlove" je ta što može da pokriva i poziciju lijevog beka, što je deficitarno mjesto u nacionalnom timu.

Sa kim igra Srbija?

Reprezentaciju Srbije čekaju obaveze u Ligi nacija. Dok se čeka spisak selektora, ovako izgleda raspored:

  • Prvo kolo: Srbija - Grčka, 24. septembar, 20:45
  • Drugo kolo: Srbija - Holandija, 27. septembar, 18:00
  • Treće kolo: Njemačka - Srbija, 1. oktobar, 20:45
  • Četvrto kolo: Holandija - Srbija, 4. oktobar, 20:45
  • Peto kolo: Srbija - Njemačka, 13. novembar, 20:45
  • Šesto kolo: Grčka - Srbija, 16. novembar, 20:45

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fudbal Liga nacija orlovi

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