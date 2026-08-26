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Gdje je zapelo oko Bruna Duartea? Zvezda čekala kredit, stigle nove vijesti iz Brazila

Gdje je zapelo oko Bruna Duartea? Zvezda čekala kredit, stigle nove vijesti iz Brazila

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Transfer Bruna Duartea iz Crvene zvezde u Vasko da Gamu se otegao zbog problema sa kreditom koji su htjeli Brazilci, ali rješenje je blizu.

Bruno Duarte još uvijek nije prešao u Vasko da Gamu Izvor: MN PRESS

Da li Bruno Duarte odlazi iz Crvene zvezde? Gotovo sigurno - da. Iako se realizacija transfera Bruna Duartea "razvukla" i već se nekoliko dana čeka zvanična potvrda, iz Brazila stiže uvjerenje da će svakog trenutka doći do zaključenja sporazuma između Zvezde i Vasko da Game.

Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

Prema pisanju brazilskog "ESPN-a", problem je nastao u tome jer Vasko da Gama nema novca za Bruna Duartea, odnosno bilo je potrebno da podignu kredit, kako bi imali sredstva za realizaciju ranije dogovorenog transfera. Iako na kraju neće podići kredit, Vasko da Gama pronašao je novac i već u narednih 48 sati trebalo bi sve da bude riješeno, tako da će se Zvezda rastati sa svojim napadačem.

Za njega, Crvena zvezda će zaraditi između 1,5 i 2 miliona evra, a Brunu Duarteu će ispuniti želju da se vrati u Vasko, klub u kom je igrao u mlađim kategorijama i nije uspio da dođe do prvog tima.

Kakav je Duarte bio u Zvezdi?

Došao je "ispod radara" i nijednog trenutka u dvije godine nije važio za prvi izbor, ali je uvijek maksimalno ozbiljno shvatao svoj posao - bilo da je to na mjestu napadača ili "desetke", što je nerijetko igrao prošle sezone.

Ove sezone imao je učinak od tri gola i tri asistencije kod Dejana Stankovića, dok se povrijedio pred debi Alberta Rijere protiv Viktorije iz Plzenja, poslije čega je dogovorio i transfer u Brazil. Ukupno, Duarte je odigrao 98 utakmica za Zvezdu i doprinio je sa 42 gola i 14 asistencija.

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Tagovi

Bruno Duarte FK Crvena zvezda Vasko da Gama

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