Problem za Rijeru: Bruno Duarte nije trenirao sa igračima Zvezde pred važan meč

Crvena zvezda održala je trening pred Viktoriju, ali Bruno Duarte nije trenirao sa timom pred važan meč

Izvor: MONDO

Crvena zvezda je održala trening pred važan meč u kvalifikacijama za Ligu Evrope, ali se u tim crveno-bijelih ušunjao strah. Jedan od najvažnijih igrača u timu Bruno Duarte, nije trenirao na posljednjoj kontrolnoj proveri pred Viktoriju.

Novi trener crveno-bijelih Albert Rijera okupio je tim, održao govor pred važan susret na domaćem terenu, ali nije mogao da računa na jednog od najboljih u timu. Duarte se pojavio na treningu, ali nije trenirao. Brazilac je teren napustio sa medicinskim osobljem i držao se za stomak, pa nije poznato da li je riječ o povredi ili zdravstvenim tegobama.

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Duarte je zbog tegoba odustao od treninga, pa nije jasno da li ćemo ga vidjeti u prvih 11 u četvrtak od 20 sati protiv Viktorije. Iako je bilo u planu da izađe na teren, nije poznato hoćemo li ga i vidjeti. Umjesto njega na terenu bi mogao da bude Kostov.