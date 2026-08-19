Ovo je tim Crvene zvezde za Viktoriju: Rijera nikome nije htio da kaže šta je smislio

Fudbaleri Crvene zvezde u četvrtak (20.00) igraju protiv Viktorije Plzenj prvi meč plej-ofa za Ligu Evrope.

Izvor: MN PRESS

Veoma burni dani su iza Crvene zvezde... Ispadanje iz kvalifikacija za Ligu šampiona, uz dva "rutinska" poraza od Hapoel Ber Ševe, pa odlazak trenera Dejana Stankovića i dolazak Alberta Rijere delimično su promijenili raspoloženje među navijačima. Rijera ih je pozvao na stadion, da vide potpuno drugačiju Zvezdu i pomognu joj.

A po svemu sudeći, španski stručnjak je ozbiljno mislio kada je rekao da će ova Zvezda biti potpuno drugačija. Stil igre biće promijenjen, a za očekivati je i nekoliko promjena u startnoj postavi. Evo kako bi to trebalo da izgleda...

Među stativama je neprikosnoven Mateuš Magaljaeš i to se neće promijeniti ni kod novog trenera. Brazilac je jedan od najiskusnijih, ali i najboljih igrača u timu, pa će biti važno da protiv Čeha pokaže formu iz prethodne sezone.

Posljednja linija neće ni ličiti na onu koja je igrala kod Stankovića, kako po kadrovskim rješenjima, tako i po dodeljenim zadacima. Seol Jung Vu igraće desno, Timi Maks Elšnik lijevo, a štoperi će biti Miloš Veljković i Derik Lukasen. Reprezentativac Južne Koreje ulaziće u srce odbrane kao treći štoper, a reprezentativac Slovenije u vezni red kao drugi fudbaler u toj liniji tima.

Barem na papiru, jedini centralni vezni biće Rade Krunić. Albert Rijera voli formaciju 4-1-4-1, ali je ona fluidna i podložna promjenama koje će se dešavati tokom cijele utakmice.

Kruniću će povremeno prilaziti pomenuti Elšnik, a ponekad i fudbaleri koji su ofanzivniji od njega. U liniji ispred Krunića treba očekivati Osmana Bukarija na desnom boku, kapitena Mirka Ivanića na lijevom boku i Bruna Duartea i Muhameda Čama na mjestima iza napadača.

Mjesto u napadu Crvene zvezde trebalo bi da zauzme najveća zvijezda tima, ovog ljeta često osporavani Marko Arnautović. Biće to još jedna prilika da "demantuje" one koji su ga uzeli na zub jer na početku sezone nije u pravoj formi.

Dakle, da rezimiramo, očekivani tim Zvezde čine: Mateuš - Seol, Lukasen, Veljković, Elšnik - Krunić - Bukari, Čam, Duarte, Ivanić - Arnautović.