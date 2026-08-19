"Ne vjerujem ja u sreću, nemojte mi je poželjeti": Albert Rijera hoće da Zvezda bude skroz drugačija

Trener Crvene zvezde Albert Rijera govorio pred meč protiv Viktorije Plzenj u kvalifikacijama za Ligu Evrope.

Izvor: MN PRESS

Meč Crvena zvezda - Viktorija Plzenj igra se u četvrtak (20.00), a dan ranije trener Albert Rijera je najavio tu utakmicu, svoju prvu na klupi srpskog kluba. Nije želio da govori o startnoj postavi, niti da otkrije koji od fudbalera će igrati iako ranije nisu bili u prvom planu, a nije želio da kaže ni ime lijevog beka za Plzenj.

Uz to, Albert Rijera je poručio da ne treba da mu se poželi sreća pred meč, jer ne veruje da ona može da mu pomogne. Mnogo je bolje poželjeti mu da njegov tim igra dobro - napadački, uz posjed lopte na protivničkoj polovini.

"Na prvoj konferneciji sam rekao da svi igrači počinju od nule. Moram da vidim šta doprinose, ja treba da radim sa svima njima. Često me pitate o individualcima. Zaustavio sam takve priče na prvoj konferenciji. Nemoguće je raditi sa 27 fudbalera, ne mogu svi da budu srećni. Sve što ste pisali - nije tačno. Svi su tu, uz nas. To sam želio da vam kažem. Svi su srećni, slušaju, motivisani su. Imaju energiju. Želimo da počnemo dobro, da pokažemo šta želimo od ekipe. tri treninga nisu dovoljna, ali sam zadovoljan kako prihvataju ideje. Već smo radili na napadu i odbrani, moramo da igramo fantastičan fudbal", rekao je Rijera i dodao:

"Sviđa mi se što ste pomenuli sreću, ali ja ne vjerujem u sreću. morate da igrate dobro. Ako čekate od Boga, neće doći. Poželite mi da igramo dobro, a ne sreću. Rekao sam igračima da mogu da naprave grešku, ali moraju da je isprave umjesto što je ponavljaju. To im je sada potrebno. Prihvatamo greške, prihvatamo proces, mnogo informacija svakog dana. Rekao sam igračima da hoću da budu najbolja ekipa - ne samo sa loptom nego i dominantni. Treba što brže da vratite loptu u posjed, jer postoji samo jedna na terenu. Ako je mi imamo, protivnik je nema. Biće grešaka sutra, zajedno ćemo ih ispravljati", rekao je trener Zvezde.

On je istakao da pritisak u fudbalu ne postoji.

"Pritisak u fudbalu - nula. Mi igramo. Ovo sam rekao prvi dan. Pritisak je kada radite 20 dana dnevno i nemate hranu za porodicu. Fudbal je uživanje. Kada navijači viču na stadionu, ja to pretvaram u motivaciju. Tokom korone je bilo ružno, ne želimo to. Zato igrači treba da uživaju u publici. Ljudi plaćaju za teretanu, a vi ste plaćeni da budete u formi. Zato je ovo najlepša profesija. Ako uživamo u tome, nema pritiska. Pozivam navijače da budemo porodica. Znam navijače Zvezde još od kako sam bio klinac, čuveni su. Potrebni su nam. Moramo da zaboravimo razočaranja, samo mislite da smo zajedno i da smo porodica. Ako ne budemo dobri, kritikujte. Ja sam Španac, znam tačno ovaj tip navijača. Želio bih da vidm zajedništvo", rekao je Rijera.

O promjenama!

"Znamo sve što o protivniku, imamo sjajnog analitičara. volim da provjerim svaki detalj. Na video sastanka ću dati informacije igračima", rekao je Rijera i dodao: "Voleo bih da vam kažem koliko će promjena biti, ali onda će i protivnik znati. Neću vam reći. Biće drugačije, igraćemo drugačije nego što je ekipa igrala ranije".

Zna se 11!

"Jko sam zadovoljan. Obično bude povreda na pripremama, ja sada imam sve igrače. Srećan sam zbog toga. Zadovoljan sam timom koji se bavi fizičkom spremom. Smatram da sam bolji upravljanjem mentalnim dijelom igrača nego taktički, jer sam na početku karijere. Jasno mi je ko će biti startnih 11 na meču, želim da svaki igrač bude gladan. Pred utakmicu moraju da znaju šta će da urade. Danas ćemo vježbati sve četiri faze. Svi će to posmatrati, ako treba da uskoče. Daću im informacije. Ne znamo kako ćemo završiti, jer će biti izmjena", rekao je trener Zvezde.

Nakon odlaska Tiknizjana u Olimpijakos ekipa Crvene zvezde ima problem na lijevom boku.

"Neću vam reći ko će biti lijevi bek, to je odavanje informacija protivniku. Igraćemo sa 11 igrača", rekao je Rijera i dodao: "Čak i da sam gledao svaki meč 20 godina, svaki trener je drugačiji. Imamo novi početak. Ne bih želio da kažem bolje ili lošije, samo drugačije. Gledaćete drugu ekipu", poručio je Rijera.

Zašto Zvezda nije u Ligi šampiona?

"Rekao sam na prvoj konferenciji da ne mogu da pričam o tome što je bilo ranije. Mogu da pričam o sebi, kako će biti u budućnosti, na moj način. biće drugačije. Potpuno drugačiji stil. Ne mogu da garantujem uspjeh. Rekao sam to predsjedniku prvog dana. On je rekao da je ubijeđen da ćemo uspjeti. Oni stoje iza mene i podržavaju me, najbitniji je transparentan odnos. Rekao sam im da ne mogu da obećam kupove, ali da će biti zadovoljni kako igramo. Stilom koji igramo će biti zadovoljni. Uživaćemo od sada pa nadalje. Ne mogu da kažem gde je bila greška u prošlosti", zaključio je trener Zvezde.