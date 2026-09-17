Kapiten Partizana Vanja Marinković otvorio je dušu o dešavanjima u Humskoj prošle sezone.

Izvor: MN PRESS

Kapiten Partizana Vanja Marinković podnio je najveći teret prošle sezone, a nije ga zaobišla ni teška povreda. Dok polako privodi oporavak kraju, pokušava da zaboravi na dešavanja iz Humske, odlazak Željka Obradovića, bunt navijača i loše rezultate... U svakom slučaju, dijete crno-bijelih će sve to pamtiti kao najgoru sezonu u svom životu, o čemu je potpuno otvoreno govorio u intervjuu za "Sportske.net".

"Htio sam da se zapalim", rekao je bek reprezentacije Srbije, što je rečenica koja dovoljno govori koliko mu je bilo teško, vjerovatno najteže od svih...

Ono što je pozitivno, na terenu bismo mogli da ga vidimo za oko mjesec dana. Tešku povredu je doživio još u januaru i jedva čeka da ponovo zaigra profesionalnu košarku.

"Osjećam se super, stvarno. Procjene su da se vraćam negde krajem oktobra, početkom novembra, to je nešto sad tako ugrubo. E sad, vidjećemo u zavisnosti od toga kako budem išao da radim testove u Finskoj gdje sam operisan i kad budem dobio zeleno svjetlo. Onda će mi trebati još period da uđem u tu igračku kondiciju. Jedno je ostati u formi u fulu, drugo je pet na pet na treningu, a utakmica sasvim treće. Tako da sad treba da krenem da radim pod kontaktom jedno mjesec dana i onda vidjećemo kako bude išlo. Ako bude išlo kako treba, onda tako, kao što sam rekao. Ali nemojte da me držite za riječ. A ja se osjećam super."

Zadovoljan je timom koji je formiran za novu sezonu, svjestan je da će biti uspona i padova, ali ističe karakter novajlija koji je jako bitan kada se radi o Partizanu...

Vidi opis "Htio sam da se zapalim, nikome ovo ne bih poželio": Vanja Marinković o paklu koji je prošao u Partizanu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Pa dobro, ja isto nisam tu, ja gledam sa strane isto. Ali čini mi se da su nekako dobri u smislu da su kliknuli, a to je lako kad su momci dobri. Mislim da su kvalitetni ljudi, mislim da znaju gdje su došli i naučeni šta je bila prošla sezona i sve. Mislim, malo su se raspitivali o tome, tako da znaju šta mogu da očekuju od svega ovoga ovdje. Mislim da je to najbitnija stvar. A drugo, te utakmice pa kako da kažem, jesu bitne, ali nije to neka prava slika kako ćemo mi da izgledamo tokom sezone. Sigurno da bude dobrih i loših perioda.Vjerujem da ljudi ne treba da očekuju sad neki bum odmah na startu, jer to nije realno. Ali da ono što sigurno mislim da momci znaju gdje su došli, znaju kako treba da se igra, sigurno će se boriti kao što su se borili u svim utakmicama do sada. I to je najbitnije, da imaju neki dobar start i neku dobru podlogu, a odatle će ići sve lakše ako je to dobro i ako sa tim se počne."

Marinković je fokusiran na oporavak i novu sezonu, želi da dešavanja od prošle godine ostavi iza sebe.

"Pa... Svi su vidjeli šta se dešavalo prošle godine i onda se pitaju i šta i kako. A nemam ja šta da im kažem osim kakva je bila situacija i tako sve. Nismo ni mi ulazili u neke detalje, prvo što nismo ni znali stvari, a drugo nema potrebe za tim (da pričaju novim igračima sve). Mislim da je ta sezona već prošla i to je iza nas. Treba da se gleda naprijed, ne treba da se držimo toga šta je bilo i kako je moglo i da li je moglo. Tako da mislim da se okrene novi list, treba da se gleda sezona 26/27, a ne više 25/26."

Da li je pričao sa novim saigračima? "Pričali smo i Žofri i ja, on isto misli. Okej, on nije bio tu kad se dešavalo, ali je bio ranije i došao je poslije, a zna on kako se igra za ovaj klub, iako je stranac. Okej, sad ima srpski pasoš, razumije nas totalno, ali je Francuz i njemu je možda lakše iz njegovog ugla da strancima objasni bolje nego ja. Ali zajedno smo to radili i mislim da smo uspjeli u tome."

"Htio sam da se zapalim"

Izvor: MN PRESS

Marinković je trpio najveće kritike prošle sezone, a onda se desila i povreda. Koliko je bio blizu da ode?

"Znate kako, desila se moja povreda. Moja povreda je kombinacija svega što se desilo prošle godine, realno. Ja sam tu povredu vukao već neko vrijeme još u Španiji, pa se nekako zacijelila, ali ne potpuno. A ta povreda je kombinacija bola i stresa. Taj stres kroz koji sam ja prošao prošle godine ne bih nikome poželio u životu. Ni jednom klincu koji ulazi da igra u ovaj klub, ni jednom strancu, nikome, nikome, nikome. Ja sam se povrijedio, nekako je u sportu običaj da kad se povrijediš, pogotovo ako si kapiten i ako je to tvoj matični klub, da se obnovi ugovor. Ja sam na to pristao, htio sam to, jer nisam htio baš na taj način da odem odavde. Htio sam da se oporavim, pa ako idem, da idem kad je lijepa situacija, a ne onakva, a ja da budem potpuno zdrav", rekao je Marinković i nastavio:

"Poslije onog, to je bila subota ja mislim (jeste, protest ispred Arene, kad je prekinut trening i kad su razbijena stakla na maloj areni – prim. aut.), ja sam htio da se zapalim, znate. Da ste me tad pitali, rekao bih da sutra idem, vjerovatno bi svaki normalan čovjek to uradio. Ali dobro, nekome možda to smeta, nekome možda to ne smeta. Ja sam takav, ja ne bih da se pokupim kad je baš kao što kažete katastrofa, odnosno što sam rekao ja katastrofa. Prije bih da odemo odavde kada bude neka ljepša situacija i da ja budem potpuno zdrav i da odem. Ne bih da me neko pogrešno razumije, ali ako treba da nekad odem, neka bude tako. Ali okej, sad je sve to prošlo, moja povreda je već sad pri samom kraju, imam super oporavak, imao sam super operaciju, najkvalitetniju moguću, i zaista sam u glavi apsolutno miran jer nemam za šta stvarno da se stresiram i znam da nisam ništa loše uradio i znam da sam okej."

Konačno može da priča o ljepšim stvarima jer će povredu uskoro ostaviti iza sebe. Mnogo mu nedostaje stara forma i profesionalna košarka.

"Puno, puno, pogotovo znaš kad gledaš treninge pa kao 'uf j*****e pa ja mogu ovo', a u stvari, znaš da nisi baš još uvijek tu. Fali mi, fali mi dosta, falilo mi je ono i preko ljeta, gledaš reprezentaciju pa onda... Okej, možda kraj sezone prošle ne toliko jer sam bio u 'čizmi', pa je povratak na teren bio daleko. Sad kad je sve bliže i bliže sve ti više i više fali, ali to je nekako i ta začkoljica da ako se vratiš ranije, može da bude gore. Tako da fali mi, fali mi dosta, ali sam strpljiv jer znam da je zdravlje u pitanju."

Za kraj je imao poruku za navijače Partizana... "Ako mogu, da budu malo strpljivi, sigurno će trebati neko vrijeme ekipi da se uhoda. Pripreme su jedno, sezona je nešto sasvim drugo. Tad se broji, tad se sve gleda, tad se mijenja i mentalitet svih nas i svih ostalih ekipa, tako da samo malo strpljenja na startu i dobiće to što žele, a to je borba i neka strast i želja koju će sigurno ovi igrači, a onda i ja kad se vratim, imati."