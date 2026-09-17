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Bivši centar Zvezde nastavlja karijeru u NBA: Dobija neočekivanu šansu

Bivši centar Zvezde nastavlja karijeru u NBA: Dobija neočekivanu šansu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentativac Australije Duop Rit potpisaće ugovor sa Finiks Sansima.

Duop Rit u Finiksu Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Nekadašnji centar Crvene zvezde Duop Rit nastavlja karijeru u NBA ligi. Kako javlja insajder Šams Čarnija, Finiks Sansi će potpisati ugovor sa košarkašem iz Južnog Sudana koji je prethodne tri godine bio član Portland Trejlblejzersa.

Ovaj potez NBA franšiza povlači zbog povrede Marka Vilijamsa, koji će prinudno odsustvovati sa terena nekoliko mjeseci. U Finiksu Rita vide igrača koji će pojačati konkurenciju na unutrašnjim pozicijama, a da može da bude jako dobra opcija sa klupe pokazao je u više navrata.

Tridesetogodišnji centar je u februaru bio dio trejda sa Atlanta Hoksima, međutim ubrzo je dobio otkaz i postao slobodan agent. Portland ga je doveo 2023. godine, u debitantskoj sezoni je imao jako dobre brojke i prosječno bilježio 9,1 poen i 3,7 skokova, ali mu je minutaža opala u naredne dvije sezone.

Kakvu karijeru ima Rit?

Rit je rođen u Južnom Sudanu 1996. godine, ali je zbog rata sa porodicom izbjegao u Australiju. Tamo je završio srednju školu, da bi potom pohađao koledž u Teksasu. Kako nije izabran na NBA draftu, oprobao se u Evropi. Prvi seniorski ugovor dobio je u FMP-u, gdje je igrao u periodu od 2018-2020 godine, da bi potom jednu sezonu proveo na Malom Kalemegdanu gdje je imao prosjeke od 4,8 poena i 1,9 skokova.

Nakon toga se vratio u Australiju, igrao je u Bejrutu i Kini, a onda je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 6.000.000 dolara sa Portlandom. Jako brzo se adaptirao na NBA ligu, odigrao je dobru sezonu, ali je potom izgubio minutažu, pa je neko vrijeme proveo i u Razvojnoj ligi.

Rit od 2020. godine nosi dres selekcije Australije i bio je dio tima za najveća takmičenja. Dva puta je igrao na Olimpijskim igrama (Tokio, Pariz), a bio je na konačnom spisku i za Svjetsko prvenstvo 2023. godine u Manili.

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Tagovi

Duop Rit NBA liga Finiks Sans

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