Centar Zvezde tek u NBA ispričao strašnu priču: "U životu nisam vidio toalet, svi smo dijelili jedne cipele"

Nekadašnji centar Crvene zvezde Duop Rit sada ima novi NBA angažman. A njegovu priču i dalje mnogi ne znaju, iako je nevjerovatna.

Gledali smo ga u ABA ligi u dresu FMP-a i Crvene zvezde, gledali smo ga kasnije i na velikim takmičenjima u reprezentaciji Australije, a sada će Duop Rit promijeniti tim u NBA ligi. Poslije dvije i po godine u dresu Portlanda, sada će preći u redove Atlante.

Atlanta je poslala krilnog košarkaša iz Češke Vita Krejčija u Portland za Duopa Rita i dva pika druge runde. Tako se nastavlja jedna od najljepših priča NBA lige, priča 29-godišnjaka rođenog u ratom razorenom Južnom Sudanu.

Sjećate se Rita iz ABA lige

Reprezentativac Australije je nakon završenog koledža LSU stigao u Beograd i potpisao je ugovor sa FMP-om. Nije izabran na draftu, a poslije početaka u razvojnoj ligi igrao je za FMP i u sezoni 2018/19 postizao je prosječno devet poena i imao je 5,1 skok. Kada su mu naredne sezone brojke skočile na 11,7 poena i 4,7 skokova, potpisala ga je Crvena zvezda i odvela u Evroligu.

Igrao je jednu sezonu u crveno-bijelom i prosječno je imao 4,8 poena i 1,9 skokova u sezoni kada je pored Noka, Davidovca, Jagodića-Kuridže i Kuzmića šetao između četvorke i petice. Nakon toga se vratio u Australiju, igrao je u Bejrutu i Kini, a onda je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan 6.000.000 dolara sa Portlandom.

Njegova priča je za film

"Rođen sam u Južnom Sudanu u gradiću koji se zove Vat. Tu sam rođen i onda sam se preselio u izbjeglički kamp koji se zove Kakuma u Keniji. Imao sam pet ili šest godina kada smo stigli u kamp. Odatle smo se preselili jer je bjesnio rat i bilo je mnogo nesigurnosti u Južnom Sudanu", ispričao je u jednom intervjuu Duop Rit.

Sada postoji Sudan i Južni Sudan, nekada je ovo bila jedna država. Ratovi na prostoru te države su oduvijek bjesnili, ali je drugi građanski rat trajao od 1983. do početka 2005. godine i završen je otcjepljenjem Južnog Sudana. Prije toga je prvi trajao od 1955. do 1972. godine. U toj klimi, porodica Rit je samo htjela da pobjegne.

"Za moje roditelje je prioritet bio da pokušaju da nas odvedu negdje na bezbjedno. U tom izbjegličkom kampu bilo je mnogo ljudi iz Južnog Sudana.Mnogo toga smo dijelili sa braćom, rođacima, tamo se sve dijeli, ništa nije baš tvoje. Ako neko ima par cipela, svi imaju par cipela. Jedan čovjek ima trenerku, svi je imaju. Kada pogledam iz ove perspektive, mi tamo ništa nismo imali, ali kamp nam je spasio život. Svima je dao drugu šansu i drugu nadu."

Od fudbala u izbjegličkom kampu do NBA

Kada je došao u izbjeglički kamp, utjehu je našao u sportu, ali ne u košarci. Igrao je fudbal! A onda je u jednom trenutku dobio priliku da ode u Australiju ili Ameriku, pa je tamo počela i košarkaška priča.

"Najviše se sjećam da sam igrao fudbal tamo, to je bio veliki dio mog života. Imao sam način da pobjegnem od realnosti. Igrao bih fudbal sa prijateljima. Uzeli bismo majicu, zamotali bismo je i sa njom bismo cijeli dan igrali fudbal. To nas je izmještalo iz realnosti. Očigledno da je iskustvo mojih roditelja i ono što su oni prošli totalno drugačije od mog iskustva. Bilo je jako malo hrane, bilo je mnogo nasilja u kampu, ali ja o tome nisam znao ništa. Znam da su moji roditelji definitivno prošli kroz mnogo toga. Oni su ostavili sve što su imali u Južnom Sudanu kako bi nama nešto obezbijedili, otišli su da žive u izbjegličkom kampu.

Jedini način da odeš iz kampa je da dobiješ azil u Australiju ili Ameriku. Pogotovo je Australija prihvatila mnogo ljudi iz tog kampa i srećom naša porodica je bila među niima. Kada su nam reklli da nam je odobreno da idemo u Australiju, a ja nisam znao šta je Australija. Nisam znao kako izgleda Australijanac. Tako da nisam bio uzbuđen zbog toga, čak sam bio tužan jer ću napustiti svoje prijatelje i život koji imam. Morali smo da idemo prvo u Najrobi prije Australije i tada sam prvi put vidio toalet.To je bi ogroman šok za mene. Vidio sam I TV tamo, to je bilo nevjerovatno iskustvo.Na aerodromu sam vidio razne ljude i prvi put sam tu vidio bijelca. Kada sam vidio ljude koji izgledaju drugačije od mene, bilo mi je pomalo strašno iskustvo. Nisam razumio da ima toliko tako različitih ljudi na svijetu u odnosu na mene", ispričao je Rit.

Zbog flajera počeo sa košarkom

"Najveći problem u Australiji mi je bila jezička barijera, ni sa kim nisam mogao da pričam, Pokušavao sam da pričam prvog dana u školi mojim jezikom i ništa nisam mogao da objasnim. Jer ja nisam išao u školu ranije, samo sam igrao fudbal. Samo sam htio da se vratim u sredinu koju poznajem. Ali kasnije sam shvatio da nije to tako strašno. Tokom srednje škole vidio sam malo australijskog fudbala, badmintona... Viđao sam klince kako igraju košarku, ali me to nikada nije interesovalo jer mi je fudbal bio zanimljiviji. Polako mi je tijelo raslo i vidio sam flajer i tako sam počeo da igram. Počelo je sa mnom, a onda su sa mnom krenuli da igraju i moja dva brata", ispričao je Duop Rit o svojim počecima sa košarkom.

Sada ćemo vidjeti šta će biti plan. Mnogi nagađaju da će ga Atlanta otpustiti, ali je u nekim mečevima pokazao da ima potencijal da bude odličan rezervni centar u NBA ligi. A možda je i vrijeme za povratak u Evropu, Australiju ili Aziju.