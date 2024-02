Bježao od rata sa milionima mrtvih, pa stigao do NBA! Nestvarna sudbina centra Zvezde - Tad sam prvi put vidio bijelca!

Sigurno ga se sjećate iz ABA lige gdje je tri godine brusio talenat, a sada je ostvario svoj NBA san. Duop Rit je do najbolje lige svijeta došao jako teško, a njegova priča je bukvalno za film.

Izvor: YouTube/Vice/Printscreen

Jedna od najljepših priča NBA lige ove sezone počela je u ABA ligi! Pišu i američki mediji o nevjerovatnom putu reprezentativca Australije Duopa Rita od građanskog rata, preko koledža i Srbije do NBA lige! Momak koga dobro pamtimo iz sezone kada je nosio dres FMP-a i Crvene zvezde sada je u kratkom vremenskom periodu prvo potpisao ugovor sa Portlandom, onda je otpušten, pa vraćen u tim i onda je potpisao dugogodišnji ugovor.

Rit koji je u Zvezdi i FMP-u stasavao kao krilni centar sa godinama se pomjerio na poziciju petice, a na Svjetskom prvenstvu u Manili je bio prvo, ako ne i jedino rješenje na centru za "Bumerse".

Dobre igre na Mundobasketu preporučile su ga za odlazak u NBA, a iako ima tek 27 godina već je prešao veliki put. Sada je potpisao trogodišnji ugovor vrijedan preko 6.000.000 dolara!

ZNAMO GA IZ SRBIJE!

Nakon završenog LSU-a nije mogao da računa na mjesto na draftu Rit, pa je nakon razvojne lige riješio da prve profi korake napravi u Srbiji. FMP ga je potpisao u sezni 2018/19 i tu je prosječno bilježio devet poena i 5,1 skok. U narednoj godini je bio još bolji sa 11,7 poena i 4,7 skokova po meču, a onda ga je potpisala Crvena zvezda.

Potrajao je samo jednu sezonu u Crvenoj zvezdi i Evroligi, a prosječno je davao 4,8 poena i imao 1,9 skokova po meču u evropskoj eliti, dok su mu brojke u ABA bile nešto bolje. Pamti se i njegov odličan meč protiv Partizana kada je dao 15 poena za samo devet minuta na terenu. Ipak, nije se zadržio u klubu iako konkurencija pod kođem teško da je bila paklena - Ognjen Kuzmić, Marko Jagodić-Kuridža, Lendri Noko, Marko Simonović, Dejan Davidovac...

U RATU GINULI MILIONI, A ON IGRAO FUDBAL!

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

"Rođen sam u Južnom Sudanu u gradiću koji se zove Vat. Tu sam rođen i onda sam se preselio u izbjeglički kamp koji se zove Kakuma u Keniji. Imao sam pet ili šest godina kada smo stigli u kamp. Odatle smo se preselili jer je bjesnio rat i bilo je mnogo nesigurnosti u Južnom Sudanu", ispričao je u jednom intervjuu Duop Rit.

On je rođen u sadašnjem Južnom Sudanu u vrijeme kada je Sudan bio cjelovit. Ratovi na ovom prostoru su bjesnili čini se oduvijek, a drugi sudanski građanski rat trajao je od 5. juna 1983. do 9. januara 2005. godine i završen je tako što se Južni Sudan odvojio. Ni prvi građanski rat u ovoj zemlji nije bio manje krvav i trajao je 16 i po godina od 1955. do 1972. godine.

"Za moje roditelje je prioritet bio da pokušaju da nas odvedu negdje na bezbjedno. U tom izbjegličkom kampu bilo je mnogo ljudi iz Južnog Sudana. Mngo toga smo dijelili sa braćom, rođacima, tamo se sve dijeli, ništa nije baš tvoje. Ako neko ima par cipela, svi imaju par cipela. Jedan čovjek ima trenerku, svi je imaju. Kada pogledam iz ove perspektive, mi tamo ništa nismo imali, ali kamp nam je spasio život. Svima je dao drugu šansu i drugu nadu", naveo je Rit, a nije ni čudo što je njegova porodica željela da pobjegne iz rodnog sela i svoje zemlje.

Za dvije decenije građanskog rata u Sudanu poginulo je 2.500.000 ljudi i to uglavnom civila, a kada je bio mali Duop je pokušavao da pobjegne od sumorne stvarnosti u izbjegličkom kampu tako što se bavi sportom, ali ne košarkom!

"Najviše se sjećam da sam igrao fudbal tamo, to je bio veliki dio mog života. Imao sam način da pobjegnem od realnosti. Igrao bih fudbal sa prijateljima. Uzeli bismo majicu, zamotali bismo je i sa njom bismo cijeli dan igrali fudbal. To nas je izmještalo iz relanosti. Očigledno da je iskustvo mojih roditelja i ono što su oni prošli totalno drugačije od mog iskustva. Jako je malo hrane bilo, bilo je mnogo nasilja u kampu, ali ja o tome nisam znao ništa. Znam da su moji roditelji definitivno prošli kroz mnogo toga. Oni su ostavili sve što su imali u Južnom Sudanu kako bi nama nešto obezbijedili, otišli su da žive u izbjegličkom kampu."

ŠOK KAD SAM VIDEO TOALET I BIJELCA, A TEK KOŠARKA...

Vidi opis Bježao od rata sa milionima mrtvih, pa stigao do NBA! Nestvarna sudbina centra Zvezde - Tad sam prvi put vidio bijelca! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Ove sezone Duop RIt u NBA ligi prosječno bilježi 8,9 poena, 3,8 skokova i 1,1 asistenciju, a košarka mu dugo nije bila prioritet. Volio je fudbal, evropski i australijski, a kada je njegova porodica dobila azil u Australiji zainteresovao se za igru pod obručima.

"Jedini način da odeš iz kampa je da dobiješ azil u Australiju ili Ameriku. Pogotovo je Australija prihvatila mnogo ljudi iz tog kampa i srećom naša porodica je bila među niima. Kada su nam reklli da nam je odobreno da idemo u Australiju ja nisam znao šta je Australija. Nisam znao kako izgleda Australijanac. Tako da nisam bio uzbuđen zbog toga, čak sam bio tužan jer ću napustiti svoje prijatelje i život koji imam. Morali smo da idemo prvo u Najrobi prije Australije i tada sam prvi put vidio toalet. To je bi ogroman šok za mene. Vidio sam I TV tamo, to je bilo nevjerovatno iskustvo. Na aerodromu sam vidio razne ljude i prvi put sam tu vidio bijelca. Kada sam vidio ljude koji izgledaju drugačije od mene, bilo mi je pomalo strašno iskustvo. Nisam razumio da ima toliko tako različitih ljudi na svijetu u odnosu na mene", priča Rit.

Košarku je upoznao tek u Australiji, a da nije naglo izrastao u jednom momentu, nikada mu ne bi palo na pamet da je trenira. Iz ove perspektive, to je bila ipak odlična odluka.

"Najveći problem u Australiji mi je bila jezička barijera, ni sa kim nisam mogao da pričam, Pokušavao sam da pričam prvog dana u školi mojim jezikom i ništa nisam mogao da objasnim. Jer ja nisam išao u školu ranije, samo sam igrao fudbal. Samo sam htio da se vratim u sredinu koju poznajem. Ali kasnije sam shvatio da nije to tako strašno. Malo sam tokom srednje škole vidio malo australijskog fudbala, badmintona... Viđao sam klince kako igraju košarku, ali me to nikada nije interesovalo jer mi je fudbal bio zanimljiviji. Polako mi je tijelo raslo i vidio sam flajer i tako sam počeo da igram. Počelo je sa mnom, a onda su sa mnom krenuli da igraju i moja dva brata."

A SADA JE MEĐU ZVIJEZDAMA!

Vidi opis Bježao od rata sa milionima mrtvih, pa stigao do NBA! Nestvarna sudbina centra Zvezde - Tad sam prvi put vidio bijelca! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Rit i njegova porodica su samo jedni od više 150.000 izbjeglica iz Južnog Sudana, koji je uspio da uglavnom od tih izbjeglica napravi svoj košarkaški tim i zaigra protiv Srbije na Mundobasketu. Nekadašnji centar FMP-a i Crvene zvezde ipak igra za Australiju i do sada je bio na Mundobasketu i Olimpjskim igrama, a 2021. je osvojio bronzu na OI!

Nekada je u izbjegličkom kampu bježao od oluja, zmija, škorpija, roditelji su ga čuvali od epidemija malarije i kolere, a sada živi san mnogih! Kada je debitovao u meču sa Sakramentom, došao je na korak od dabl-dabla i imao je 25 poena i devet skokova i zatim su se ređale partije u kojima je sa klupe uspio da dokaže Blejzersima da je NBA igrač.

Sada je na njemu da još radi i opstane u NBA, ali ovih šest miliona dolara mu "ne ginu". To je garnatovano i garantovano je da će kada završi karijeru moći da kaže da je igrao u NBA, Evroligi i NBL-u. Da je nastupao na Mundobasketu i da ima medalju sa Olimpijskih igara. Malo, jako je malo ovako inspirativnih priča!

(MONDO, Nikola Lalović)