"Neiskusan, nepripremljen, nije razumio profesionalnu košarku!" Javio se trener Pokuševskog, evo zašto ga je otpustio!

Trener Oklahome je pomalo kritikovao, a pomalo hvalio Alekseja Pokuševskog nakon što ga je otpustio iz NBA tima.

Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia

Poslije četiri godine u NBA ligi moraće ponovo da traži posao Aleksej Pokuševski nakon što su ga Oklahoma Siti Tanderi otpustili. Ove sezone jedva da je igrao, a nakon otkaza za talentovanog Srbina oglasio se prvi trener Oklahome Majk Dagno. Upravo pod njegovih vođstvom tim je 2020. godine u prvoj rundi drafta izabrao Pokuševskog, ali tokom godina je on išao između razvojne lige i NBA i nikako nije uspio da se nametne ekipi.

Nakon što je Pokuševski otpušten, pošto je ekipa odlučila da nakon tri i po godine raskine saradnju sa njim, ipak su iz kluba naglasili da Srbinu žele sve najbolje i da i dalje vjeruju u njega.

"Bio je četiri godine ovdje, očigledno je on neko koga smo mi birali na draftu. Ušao je u naš program, bio je jako neiskusan i fizički nepripremljen. Nikada nije igrao u NBA i ja mislim da nije previše dobro razumio igru na profesionalnom nivou. Tri i po godine kasnije on se jako popravio u ovim aspektima i to je ono što smo mi željeli. Nije uspio da se izbori za konstantnu ulogu za sebe ove sezone, ali on je još jedan momak za koga navijamo. Vjerujemo u njega i cijenimo njegovu predanost dok je bio ovdje. Želio sam da istaknem da mi to njemu priznajemo", naglasio je Majk Dagno.

Aleksej Pokuševski ima 22 godine, odigrao je više od 150 utakmica u NBA karijeri, a najviše je pokazao u sezoni 2021/22 kada je nastupio na 61 meču, a na 12 je bio starter. U prvoj sezoni kao ruki je prosječno bilježio 8,2 poena po meču, a kasnije se to smanjivalo. Ove godine je odigrao samo deset mečeva.

Ostaje da se vidi da li će mu neko u NBA ponuditi saradnju ili slijedi povratak u Evropu. On je u Evroligi već nastupao za Olimpijakos, a ne krije da je veliki navijač Partizana.

