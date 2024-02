Duop Rit je iskoristio šansu koju je dobio u NBA ligi i tamo će ostati.

Izvor: Ivica Veselinov/© MN press, all rights reserved

Australijski reprezentativac Duop Rit (27, 206 cm) stigao je ljetos na "mala vrata" u NBA ligu nakon dobrih igara u ljetnoj ligi, a samo nekoliko mjeseci kasnije Portland je odlučio da mu uruči milionski ugovor. Rit više neće biti igrač na "dvosmjernom" ugovoru, nego potpisuje standardni ugovor na tri godine, objavio je Adrijan Vojnarovski.

Za sada nema informacija o kojoj sumi se tačno radi, ali nema sumnje da će Rit zaraditi najveći novac u karijeri do sada i što je najvažnije, dobiće novu šansu da to i dodatno "popravi" nakon svoje "ruki" godine u NBA. To je apsolutno zaslužio igrajući više nego važnu ulogu u rotaciji Portlanda, a ne samo da je ostavio dobar utisak na parketu, nego i u svlačinionici gdje se odlično slaže sa mladim igračima poput Skuta Hendersona.

Duop Rit je ove sezone prosječno bilježio 8,9 poena uz još 3,8 skokova i 1,1 asistenciju, a mediji u Americi podsjećaju koliko je dug put "prevalio" kako bi došao do ugovora u NBA ligi.

Košarkaš iz Južnog Sudana, koji je odrastao u Australiji, nije primljen u NBA nakon koledža i morao je "okolnim" putem. Bio je prvo dvije godine u FMP Železniku, potom je bio sezonu u Crvenoj zvezdi i procijenjeno je da ne pravi preveliku razliku u Evroligi i zato ga se odrekla, pa je preko Kine i Libana stigao do dresa Portlanda.

Vidi opis Zvezda ga se odrekla, sad dobija milione u NBA! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!