Trener Zvezde o velikom talentu crveno-bijelih: "Svi znate za Andreja Kostića, ne moram da pričam!"

Košarkaš Crvene zvezde Andrej Kostić bio je tema konferencije za novinare poslije pobjede svog tima protiv Čačka 94.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je pobijedila je Čačak 94 u polufinalu Kupa Radivoja Koraća i plasirala se u finale u subotu od 21.00 čas, u kojem će igrati protiv pobjednika duela Partizan - Vojvodina. Poslije meča, trener Janis Sferopulos kratko je komentarisao viđeno i čestitao crveno-bijelima.

"Čestitam svojim igračima zbog načina na koji su odigrali u cjelini, igrali smo protiv tima koji igra specifičnu odbranu, 'puni' reket i rizikuje šut sa distance. Promašivali smo u početku meča iz dobrih pozicija, ali smo u drugoj četvrtini odigrali dobru odbranu i to nam je donijelo prednost, poslije koje smo počeli da pogađamo i iz unutrašnje igre, ubrzali igru... U cjelini, poslije prve četvrtine mislim da je utakmica bila odigrana onako kako smo željeli. Imamo još jednu utakmicu, sutra igramo u finalu i želimo da se borimo do kraja da osvojimo prvi trofej ove sezone."

Novinari su ga pitali za nastup Dalibora Ilića, koji je postigao 13 poena.

"Kao što sam rekao i kada sam došao u Zvezdu, računam na sve igrače i to sam i mislio. Važno mi je da igrači budu spremni kada je potrebno. Najvažniji mi je mentalitet Ilića, ne samo njegov, već i svih koji nemaju mnogo minuta jer je 'roster dugačak'. Bitno je da budu u stanju da nadomestimo povrede i probleme i da uskoče onda kada je potrebno. Igrači imaju pravi mentalitet da pomognu timu i to je veoma, veoma važno, to je pravi pristup utakmici."

Andrej Kostić debitovao je u seniorskoj košarci i dobio velike aplauze navijača. Najbolji strijelac Zvezdinog juniorskog tima ove sezone završio je meč sa sedam poena.

"Vjerujem da svi shvataju koliko je Kostić talentovan, da ne moram da naglašavam da sam zadovoljan. Naravno da jesam, ovo je bila njegova prva utakmica u seniorskom timu, bez mnogo treninga, bez potpunog poznavanja našeg sistema, ali učestvovao je u igri veoma dobro, pokazao je talenat i što se mene lično tiče kao trenera, veoma je važno da uvodim mlade igrače iz naše akademije i da radim sa mladim igračima. Ako pogledajte moju karijeru, uvijek sam imao mlade igrače, čak i u najvišem nivou, u Evroligi, igrali su gdje god da sam bio i zadovoljan sam ne samo Kostićem, već i radom svih igrača. Zadovoljan sam kako naša akademija radi", kazao je Sferopulos.

Miloš Teodosić nastupio je nakon tri propuštena meča. U kakvom je stanju?

"Što se tiče Teodosića, vidi se da nije 100 odsto spreman, i dalje oseća bol, ali nekoliko minuta je izdržao", rekao je Sferopulos, uz izraz lica koji nagovještava da će Teo biti u stanju da nastupi i u finalu u subotu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!