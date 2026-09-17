Španac Đoan Penjaroja neće moći da računa na sve igrače na prijateljskom turniru "Pavlos Janakopulos".

Izvor: BC Partizan TV

Košarkaši Partizana igraju na tradicionalnom turniru "Pavlos Janakopulos" u Atini, gdje će odmjeriti snage sa ekipama Panatinaikosa, PAOK-a i Burga. Trener crno-bijelih Đoan Penjaroja iznio je očekivanja pred jake provjere i otkrio da ima određenih problema sa igračima samo sedam dana prije početka sezone.

Partizan već u petak igra protiv PAOK-a, dok ćemo u drugom polufinalu gledati okršaj Panatinaikosa i Burga. Penjaroja najvjerovatnije neće moći da računa na sve raspoložive snage, pošto Žofri Lovernj i Arijan Lakić imaju problema sa povredama, dok je Vanja Marinković i dalje na čekanju.

"Turnir je veoma dobar, sa jako dobrim timovima. Naše posljednje dvije pripremne utakmice su priprema za početak Evrolige i ABA lige. Vidjećemo da li imamo kompletan sastav za takmičenje sutra jer imam sumnje u vezi Žofrija i Lakića trenutno", rekao je španski stručnjak i nastavio:

Vidi opis Đoan Penjaroja ogolio probleme Partizana: Sezona počinje za sedam dana, a dvojica pod znakom pitanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 11 / 11

"Ove dvije utakmice će nam poslužiti da se uigramo, da poradimo na detaljima, da poboljšamo naš karakter i budemo spremni za narednu nedjelju", rekao je Penjaroja na posljednjem treningu crno-bijelih.

Partizan je za sada odigrao tri prijateljske utakmice i ima skor 2-1. Ubjedljivo su slavili protiv Fuenlabrade u Beogradu, nadigrali su i Bešiktaš Dušana Alimpijevića, dok su poraženi od Hapoel Tel Aviva.

Crno-bijeli startuju sezonu u Evroligi 25. septembra kada će u Beogradskoj areni dočekati Olimpiju Milano.