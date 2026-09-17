Partizan i Crvena zvezda doveli su ovog ljeta veliki broj pojačanja, ali nisu još sasvim završili posao. Čekaju se još neka pojačanja za Evroligu, prije svega u taboru crno-bijelih.

Izvor: MN PRESS

Nova sezona Evrolige samo što nije počela i po svemu onome što smo vidjeli ovog ljeta na evropskom tržištu, mogla bi da bude jedna od najzanimljivijih i najneizvjesnijih do sada. Najbolje evropske ekipe nastavile su da rastu i da ulažu novac, oni koji su u prošloj sezoni razočarali "dodali su gas", a to se odnosi i na vječite rivale.

Crvena zvezda i Partizan značajno su promijenili timove u odnosu na prethodnu sezonu i gotovo spremni ulaze u takmičarsku 2026/27, međutim postoje još neke stvari koje bi mogle da se dogode u narednim danima ili nedjeljama.

Šta traži Crvena zvezda?

Vidi opis Nije kraj: Poznato koga Partizan i Crvena zvezda još traže, čekaju se pojačanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 8 8 / 8

Prema pisanju "Sportskog žurnala", Crvena zvezda je uspjela da "napuni" roster po idejama novog sportskog direktora Miloša Teodosića i novog trenera Ibona Navara i trenutno djeluje da bi pojačanje mogli da dobiju isključivo na poziciji centra - u zavisnosti od toga kako u sezonu uđu Džonatan Motli, Ebuka Izundu i Vojin Medarević.

Utisak je da je tu Zvezda imala najviše problema u pripremnim utakmicama, skok je mogao da bude bolji, ali "zeleno svjetlo" za novu peticu još nije stiglo, odnosno Navaro će imati strpljenja prije nego što tako nešto naredi.

Što se tiče ostalih pozicija, Crvena zvezda je "zaokružila" igrački kadar i možda u ovom trenutku čak ima i previše igrača, tako da će za Navara biti izazov i sve da uklopi na način da ne napravi problem. Zvezda je inače ovog ljeta dovela Krisa Džounsa, Davida Kramera, Patrika Boldvina, Džonatana Motlija i Vojina Medarevića, odnosno Nika Vajlera-Beba. Tu je i Nikola Đurišić koji je stigao tokom proljeća, a potpisao je i mladi Andrej Bjelić iz Real Madrida.

Bilo je dosta odlazaka iz tima, klub su napustili Donatas Motiejunas, Ajzeja Kenan, Hasijel Rivero, Uroš Plavšić i Kodi Miler-Mekintajer. Nikola Kalinić se takođe penzionisao, dok je Ognjen Radošić otišao na pozajmicu.

Šta traži Partizan?

Vidi opis Nije kraj: Poznato koga Partizan i Crvena zvezda još traže, čekaju se pojačanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MONDO Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MONDO Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: KK Partizan/Dragana Stjepanović Br. slika: 11 11 / 11

Što se tiče Partizana, prema pisanju "Sportskog žurnala" tu je izvjesnije da će biti pojačanja pošto na njima insistira trener Đoan Penjaroja. Dva puta za nedjelju dana ponovio je da su mu potrebna dvojica novih igrača i moglo se zaključiti da su mu potrebni krilo i krilni centar. Razlog je taj što je Vanja Marinković i dalje van terena poslije teške povrede i očekuje se tek u novembru. S obzirom na to da će Partizan igrati tri utakmice nedjeljno, pitanje je da li će aktuelni igrački kadar moći da iznese sve, što Penjaroja ne želi da rizikuje, svjestan koliko malo je potrebno da sezona ode bestraga.

Podsjetimo, Partizan je tokom ljeta doveo veliki broj pojačanja, tako da ovako izgleda sastav Partizana u ovom trenutku, uz podsjećanje da se ne računa na Džabarija Parkera:

Karlik Džouns

Luka Vildoza

Vanja Marinković

Kajl Olmen

Itan Tompson

Alesandro Pajola

Lamar Stivens

Derek Vilis

Mario Nakić

Uroš Mijailović

Arijan Lakić

Nikola Tanasković

Kevarijus Hejs

Tonje Džekiri

Žofri Lovernj

Šta čeka Zvezdu i Partizan u Evroligi?

Nova sezona Evrolige počinje već iduće nedjelje, a Crvena zvezda u prva tri kola igra tri utakmice kod kuće - tako će 24. septembra dočekati Žalgiris, pa 29. septembra Hapoel iz Tel Aviva, a onda 1. oktobra Efes. Što se tiče Partizana, čekaju ga dva gostovanja u istom periodu. Partizan će prvo protiv Olimpije iz Milana igrati 25. septembra u Beogradu, pa 29. septembra gostuje Parizu, a onda i 2. oktobra Bajernu.

Podsjetimo, paralelno sa tim počinje i ABA liga u kojoj Zvezda prvo igra protiv Borca iz Čačka (26. septembar) i FMP-a (4. oktobar), a Partizan sa Ilirijom (27. septembar) i Megom (5. oktobar).