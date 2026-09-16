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Teodosić poslao poruku navijačima Crvene zvezde: "Dajte nam malo vremena i prostora"

Teodosić poslao poruku navijačima Crvene zvezde: "Dajte nam malo vremena i prostora"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Sportski direktor Crvene zvezde Miloš Teodosić je najavio novu sezonu kluba sa Malog Kalemegdana.

Miloš Teodosić o Crvenoj zvezdi Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda je na Malom Kalemegdanu predstavila novu sezonu "Zvezdaškom noći", a na samom događaju se obratio i legendarni Miloš Teodosić. Novi sportski direktor crveno-bijelih nije krio zadovoljstvo zbog početka nove sezone, a naglasio je i da će timu biti potrebna sreća, jer je minulih godina samo ona dijelila od velikih rezultata.

"Zaista mi je zadovoljstvo što vas vidim u ovako velikom broju i što ste došli da zajedno otvorimo novu sezonu. Hvala svima koji su učestvovali u organizaciji ovog događaja, jer vjerujem da nije bilo jednostavno sve pripremiti na ovakav način", započeo je Teodosić.

"Kao što znate, tokom ljeta je bilo nekoliko promjena u timu, uključujući i promjenu na trenerskoj poziciji. S obzirom na to da dobro poznajem ljude u Srbiji, znam koliko volimo da komentarišemo i analiziramo svaki detalj igre. Zato vas molim da nam na početku date malo vremena i prostora, da imate razumijevanja i da nam pružite podršku dok se ekipa ne uigra. Vjerujte mi, to nam zaista mnogo znači", dodao je.

Kao bivši igrač, a sada funkcioner, Teodosić dobro pamti prethodne sezone Crvene zvezde.

"Seniorskom timu želim mnogo sreće i uspjeha u novoj sezoni. Biće nam potrebna i sreća, jer smo je prethodnih godina u pojedinim utakmicama imali veoma malo. Nadam se da će ovog puta biti drugačije", rekao je popularni Teo.

Na kraju je zaključio:

"Želim uspješnu sezonu i našem mladom timu, svim mlađim selekcijama, kao i Radničkom. Smatram da cijeli klub Crvena zvezda mora posebno da vodi računa o radu sa mladima. To je put kojim možemo da promovišemo naše mlade igrače i stvorimo uslove da djeca Zvezde jednog dana igraju za Zvezdu."

Šta je rekao Ognjen Dobrić?

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić se takođe oglasio i tom prilikom poručio:

"Zadovoljstvo mi je što smo se okupili na jednom ovakvom događaju, koji predstavlja pravo okupljanje naše zvezdaške porodice. Posebno mi je drago što se Zvezdaška noć održava upravo ovdje, na mjestu koje za sve nas ima posebno značenje. Novom treneru i igračima želim mnogo uspjeha, sreće i dobrih rezultata u sezoni koja je pred nama. Hvala vam na svemu i vidimo se u Areni."

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Tagovi

košarka KK Crvena zvezda Miloš Teodosić Ognjen Dobrić

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