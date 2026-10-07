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Emotivna ispovijest košarkaša Budućnosti: "Nemam oca, majko hvala ti za sve"

Emotivna ispovijest košarkaša Budućnosti: "Nemam oca, majko hvala ti za sve"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Đorđije Jovanović, kapiten Budućnosti, podijelio svoju emotivnu ispovijest o odrastanju bez oca i žrtvi majke koja mu je pružila sve.

djordjije jovanovic nema oca zbog majke postao kosarkas Izvor: Instagram/tve_montenegro

Krilni košarkaš Budućnosti i nekadašnji đak Partizana Đorđije Jovanović (23, 197 cm) ispričao je svoju životnu, porodičnu priču o odrastanju bez oca i o ogromnoj žrtvi svoje majke, kojoj duguje sve.

"Oca nemam, poginuo je u saobraćajnoj nesreći kad sam imao šest godina. Ujaci, moja dva ujaka su uvijek bili tu, đed i baba, trener Borivoje stvano su bili tu za mene. Nisam osjetio da mi fali muška figura u životu. majka je odigrala veliku ulogu", rekao je on u intervjuu za "TV E Montenegro"

Žrtvu svoje majke ističe sa posebnim emoocijama.

"Nikad nisam vidio da joj je bilo išta teško i da je preda mnom pokazivala da ima neki problem, kakve god prirode on bio. Imao sam sve, možda čak i više nego što smo u tom trenutku mogli da imamo. Da nije bilo nje... Ona me je upisala na košarku, čisto iz neke intuicije. Nikad u životu nije rekla da nešto ne može, nema. Hvala majko", rekao je Jovanović.

Budućnost oštro demantovala da Đorđije ide na koledž

Krajem proljeća, pojavila se informacija da bi Đorđije Jovanović mogao da ode na koledž Sent Džon, kod slavnog trenera Rika Pitina.

"Povodom netačnih informacija koje su se danas pojavile u medijima, KK Budućnost VOLI demantuje navode o odlasku Đorđija Jovanovića na koledž St. John’s. Želimo da naglasimo da Đorđije Jovanović ima važeći ugovor sa našim klubom i za narednu sezonu, te da klub sa pomenutim koledžom nije vodio nikakve razgovore, niti je potpisao bilo kakav sporazum o transferu", oglasila je Budućnost.

Đorđije počeo u Partizanu

Jovanović je odrastao u KK Danilovgrad, seniorsku karijeru započeo u Partizanu 2021. godine, a do 2024. godine je još nastupao za Dunav iz Starih Banovaca i Ontario Kliperse u razvojnoj ligi u Americi. U Budućnost je prešao u junu 2024, kao 21-godišnjak. Ovog ljeta postao je kapiten ekipe.

Bonus video: 

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02:41
Đoan Penjaroja
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Tagovi

KK Budućnost Podgorica ABA liga

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