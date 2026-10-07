Džordž Rasel startuje sa začelja na Velikoj nagradi Singapura?

Vozač Mercedesa Džordž Rasel će zbog promjene motora gotovo sigurno startovati sa začelja u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Singapura, prenijeli su britanski mediji.

Izvor: Xavi Bonilla / Panoramic / Profimedia

U završnici nedjeljne trke za Veliku nagradu Bahreina u Maleziji na Raselovom bolidu se pokvario motor, dok je bio treći, zbog čega je morao da odustane. Njegov timski kolega Kimi Antoneli zauzeo je drugo mjesto i povećao prednost u generalnom plasmanu pa ima 84 boda više od Rasela, sedam trka prije kraja sezone.

Kako prenose agencije, očekivalo se da će Rasel dobiti novu pogonsku jedinicu na Velikoj nagradi SAD kasnije ovog mjeseca, ali je Mercedes odlučio da iskoristi mogućnost koju mu je odobrila Međunarodna automobilska federacija (FIA) za razvoj svog motora.

Odluka upravljačkog tijela Formule 1 da Mercedesov motor rangira iza Red Bulovog izazvala je određene polemike. Ekipa iz Milton Kinza tvrdi da Mercedes, koji ubjedljivo vodi u šampionatu konstruktora, već ima najbolji motor.

Sada se očekuje da Mercedes ubrza uvođenje unaprijeđenog motora kako bi bio spreman za Rasela već na Velikoj nagradi Singapura, koja je na programu u nedjelju. To bi mu omogućilo da izbjegne dodatne kazne kasnije tokom sezone zbog ugradnje još novih komponenti.

Oba vozača Mercedesa su ove sezone imala probleme sa motorima, a Antoneli je zbog toga morao da startuje sa začelja u trci u Monci gdje je pobijedio, uprkos tome što je startovao kao 19.

Monca je jedna od staza u kalendaru Formule 1 na kojima je najlakše preticati, dok je Marina Bej u Singapuru jedna od najtežih.

U Singapuru se vozi sprint vikend, tako da će Rasel startovati sa začelja samo u nedjeljnoj trci, a ne i u subotnjem sprintu.

Zamjenik šefa Mercedesa Bredli Lord rekao je da ekipa još ne zna šta je izazvalo najnoviji problem sa Raselovim motorom u Maleziji.

"Za sada smo sproveli istragu, vratili smo automobil i mogli smo da obavimo prvi pregled. Jasno je da je u pitanju mehanički kvar na strani motora. Još moramo da utvrdimo tačan uzrok kvara, ali posljedice su svima bile očigledne", naveo je on.

Sprint trka vozi se u subotu od 11 časova, dok je trka za Veliku nagradu Singapura na programu u nedjelju od 14 časova.

(MONDO, agencije)