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Prva pobjeda Maksa Ferstapena u novoj sezoni Formule 1

Prva pobjeda Maksa Ferstapena u novoj sezoni Formule 1

Autori Nebojša Šatara Autori agencije/MONDO
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Vozač Red Bula Maks Ferstapen pobjednik je nedjeljne trke Formule 1 za Veliku nagradu Bahreina, koja je vožena u Maleziji, gdje je upisao prvi ovosezonski trijumf u šampionatu.

Maks Ferstapen pobijedio u VN Bahreina Izvor: James Moy / Alamy / Profimedia

Trka za Veliku nagradu Bahreina trebalo je da se vozi u aprilu, ali je zbog rata na Bliskom istoku odlučeno da se premjesti u Maleziju.
Ferstapen, četvorostruki svjetski prvak, na stazi Sepang zabilježio je ukupno 72. pobjedu u karijeri.

Drugo mjesto zauzeo je vozač Mercedesa Andrea Kimi Antoneli, koji sedam trkačkih vikenda prije kraja vodi u generalnom plasmanu, dok je treću poziciju zauzeo vozač Ferarija Luis Hamilton.

Četvrti je kroz cilj prošao Hamiltonov timski kolega Šarl Lekler, peti je završio Isak Hadžar iz Red Bula, dok je šesto mjesto pripalo Oskaru Pjastriju iz Meklarena.

Bodove su još osvojili Lijam Loson iz Rejsing Bulsa, Fernando Alonso iz Aston Martina, vozač Meklarena i aktuelni svjetski prvak Lando Noris, kao i Losonov timski kolega Arvid Lindblad.

U završnici trke se zbog tehničkih problema povukao vozač Mercedesa Džordž Rasel.

Trka je prvobitno planirana za 9.00, ali je zbog jake kiše i tehničkih problema na bolidima start trke kasnio sat i po.

Antoneli u generalnom plasmanu vodi sa 320 bodova i ima 84 boda više od Rasela koji se nalazi na drugom mjestu. Treće mjesto zauzima Hamilton sa 214 bodova, četvrti je Lekler sa 191 bodom, dok Noris i Ferstapen imaju po 188 bodova.

Naredne nedjelje na programu je trka za Veliku nagradu Singapura.

(MONDO, agencije)

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Formula 1 Maks Ferstapen

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