Željko Obradović obilježio 60 godina 'Kapije 13' poklonom i emotivnom porukom navijačima Panatinaikosa. Saznajte više o ovom posebnom trenutku.

Izvor: Screenshot/Twitter/@OnSportsgr

Bivši trener Partizana Željko Obradović bio je jedan od posebnih gostiju velike proslave 60 godina od osnivanja navijačke grupe "Kapija 13" Panatinaikosa, a tom prilikom je prisutnima uručio i poseban poklon. Uz simbolični citat, navijanja i baklje, trener Obradović se i kratko obratio prisutnima.

Proslava je održana na stadionu "Apostolos Nikolaidis" u atinskoj ulici Leoforos Aleksandras, gdje je legendarni srpski trener dočekan ovacijama i velikim oduševljenjem navijača Zelenih. Obradović se tom prilikom zahvalio organizovanim navijačima Panatinaikosa tako što im je poklonio posebnu prigodnu plaketu povodom šest decenija postojanja grupe.

Na plaketi se nalazila i lična poruka trenera Obradovića navijačima, koju je najtrofejniji u Evropi predstavio prisutnima, uz riječi: "Imam poseban poklon za vas".

"Kapija 13, 1966-2026. 60 godina strasti, vjere i zelene duše. Hvala vam za sve što ste dali našem timu i za podršku koju ste mi pružali od prvog dana. Sve što smo postigli, postigli smo zajedno", piše na plaketi.

Pogledajte kako su navijači Panatinaikosa pozdravili Obradovića:

☘️ Σείστηκε η Λεωφόρος για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς!Ο «Ζοτς» αποθεώθηκε στη γιορτή για τα 60 χρόνια της Θύρας 13, προσφέροντας μια ξεχωριστή πλακέτα με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Ό,τι πετύχαμε, το πετύχαμε μαζί!»#Onsportsgr #paobc #paofc https://t.co/pX9jBfeUYE — OnSports (@OnSportsgr)November 21, 2026

Ko je sve bio na proslavi?

Obradović nije bio jedini predstavnik Panatinaikosa na velikoj proslavi. Događaju su prisustvovali i kapiten Kostas Slukas, Dimitris Dijamantidis, Majk Batist, generalni menadžer košarkaških operacija Dimitris Kondos, direktor skautinga i rada sa igračima Nikos Papas, kao i šef operacija Savas Aronis.

Za Obradovića je ovo bio poseban trenutak, imajući u vidu njegovu istoriju sa Panatinaikosom i odnos koji je tokom godina izgradio sa navijačima atinskog kluba. Baš sa Panatinaikosom je ostvario najveći broj titula. Najprije je ovaj tim vodio od 1999. do 2012. i u tom periodu stigao do čak pet pehara Evrolige.

Bonus video:

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(MONDO)