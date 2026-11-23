Nikola Kusturica odigrao je još jednu odličnu partiju za UCLA, ali je u centru pažnje bio Filip Jović.
UCLA na srpski pogon do pobjede. Nikola Kusturica je nastavio da pokazuje Amerikancima zašto je unikatan talenat i momak koji bi mogao da ima ozbiljnu NBA karijeru u budućnosti. Ali, nije jedini, ovog puta ga je zasjenio sunarodnik Filip Jović.
Upravo su njih dvojica bili najzaslužniji za pobjedu koledža iz Los Anđelesa protiv Delavera (85:48). Kusturica je za 28 minuta na parketu dao 12 poena (5/8 za dva, 0/3 za tri, 2/2 sa penala), uz četiri asistencije, dvije ukradene i jednu blokadu. A, Jović je bio najbolji u pobjedničkom timu sa 17 poena, 6 skokova i dvije asistencije.
Nikola Kusturica blista u Americi, a sad ga je zasjenio drugi Srbin
Inače, bila je ovo prva utakmica u novoj sezoni za Jovića koji je imao probleme sa povredom zgloba i pokazao je sjajnu partiju u debiju.
Filip Jović had a perfect first half in his @UCLAMBB debut:Watch each of his 5️⃣ FGs Subscribe/watch on B1G+ https://t.co/pgjoeDWOus https://t.co/FvbEk9R9xL— Big Ten Men's Basketball (@B1GMBBall)November 23, 2026
UCLA dominira u dosadašnjem toku sezone, ima šest pobjeda iz isto toliko mečeva. Priliku da nastavi u tom ritmu imaće već protiv Sjeverne Karoline.
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(MONDO)