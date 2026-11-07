Srpski talenat Nikola Kusturica odigrao je sjajnu partiju za UCLA i oduševio Ameriku.

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Mladi srpski košarkaš Nikola Kusturica je jedna od glavnih tema u američkoj stručnoj javnosti. On je odigrao meč iz snova za UCLA protiv Sjeverne Floride, a reakcije na njegovu perfektnu partiju se samo nižu. On ima samo 17 godina, prije nekoliko dana je debitovao za prestižni koledž, a već u drugoj utakmici je zablistao.

Srbin je za 23 minuta na parketu ubacio 29 poena (6/6 za dva, 4/6 za tri, 5/5 sa penala). Uz to je imao šest skokova, tri asistencije, dvije blokade bio je najefikasniji u svom timu. U moru reakcija izdvojila se objava bivšeg NBA asa Brendona Dženingsa.

"Baš je opasan. Ma, vidi ti to, UCLA je dobio pik među prva 3. Možda čak i prvi pik kad izađe na draft", napisao je proslavljeni Amerikanac.

Nawww UCLA got a top 3 pick. Maybe #1 when he comes out He’s Tufffffff — Brandon Jennings (@Tuff__Crowd)November 7, 2026

Trener oduševljen kakvog igrača ima

Jedan podatak je posebno oduševio trenera UCLA Marka Kronina. "Nikola radi sve na terenu. Ono što bih vam ja rekao jeste da Nikola nije imao nijednu izgubljenu loptu. Igrao je toliko dugo, imao loptu u rukama. To je za 'frešmena' (igrač koji igra prvu sezonu na koledžu prim.out) nečuveno. Stvarno to mislim, nečuveno je", rekao je Kronin koji je jednom prilikom izjavio da mora da tjera mladog Srbina iz sale da ne pretjera sa treninzima.

Vidi opis Srbija će imati prvog pika na NBA draftu? Amerika bruji o Nikoli Kusturici Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Prethodno je Kusturica na debiju odigrao 39 minuta, zabeleživši 10 poena, pet skokova, dvije asistencije, dvije ukradene lopte i tri blokade. Ipak, šut za tri poena ga nije služio pošto je imao 0/5. U drugoj utakmici je sve išlo mnogo lakše i ne pamti se da se neki brucoš ovako lako uklopio i ekspresno uzeo ulogu ključnog igrača.

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(MONDO)