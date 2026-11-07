Nikola Kusturica je odigrao nevjerovatan meč za UCLA i postigao 29 poena. Pokazao je još jednom zašto je jedan od najvećih mladih talenata.

Izvor: Brian Rothmuller/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia

Nikola Kusturica je jedan od najvećih talenata i sada je to pokazao svima u Americi. Srpski košarkaš ima samo 17 godina, prvi put je zaigrao "preko okeana" i odigrao je meč života u pobjedi svog UCLA koledža protiv Sjeverne Floride - 114:63.

Srbin je za 23 minuta na parketu ubacio 29 poena (6/6 za dva, 4/6 za tri, 5/5 sa penala). Uz to je imao šest skokova, tri asistencije, dvije blokade i bio je najefikasniji u svom timu. Pratio ga je Džejlen Peti (22), dok je zbog povrede ovaj meč propustio još jedan srpski košarkaš Filip Jović.

Vidi opis Nikola Kusturica odigrao meč karijere u Americi: Srbin sa 17 godina držao čas košarke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Nevjerovatna partija supertalentovanog srpskog igrača i još jedan pokazatelj zašto ga je Dušan Alimpijević pozvao na treninge seniorske reprezentacije u prethodnom "prozoru". Već je u mlađim selekcijama pokazao o kakvom igraču se radi i zašto je pred njim svijetla budućnost.

"Tačno je, izbacili smo ga sa treninga"

WHAT A PERFORMANCE BY NIKOLA KUSTURICA TONIGHT:29 PTS6 REBS3 ASTS2 BLKS1 STL10-12 FG (4-6 3FG)5-5 FTS0 TO+4823 MINSGENERATIONAL TALENT! https://t.co/2NEN6aO9xm — Serbian Basketball (@SerbBasketNews)November 7, 2026

Koliko Nikola voli da radi na sebi i da trenira moglo je da se vidi i u pripremnom periodu. Trener UCLA Mik Kronin je potvrdio da su u jednom momentu morali da ga izbace iz sale za trening.

"Dio mog posla biće da ga provedem kroz sezonu i da pazim da ne pretjera, da ga naučim kako će ovo iskustvo da izgleda. Već sam morao da ga spriječim da se vraća u salu. Od kada je došao, jedno vrijeme je skoro svake večeri bio u dvorani", ispričao je Kronin.