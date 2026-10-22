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Nikola Kusturica oduševio Amerikance na debiju: "Pogledajte šta radi momak od 17 godina"

Nikola Kusturica oduševio Amerikance na debiju: "Pogledajte šta radi momak od 17 godina"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nikola Kusturica je u pripremnom meču za novu sezonu u dresu UCLA odmah pokazao šta sve zna i može, već je oduševio Amerikance.

Nikola Kusturica oduševio Amerikance Izvor: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nikola Kusturica (17) je odmah pokazao Amerikancima šta zna i umije. Koliko u njega vjeruju na UCLA pokazuje i to da se odmah našao u startnoj postavi na pripremnoj utakmici protiv Kalifornija Baptista. Njegov koledž je demolirao protivnički tim skoro pa duplo (100:53).

Srpski košarkaš je počeo meč i za 24 minuta na parketu je upisao 10 poena, uz 8 skokova, 6 asistencija, 5 ukradenih lopti, uz dvije blokade. Nije ga služio šut za tri poena (0/6), što pokazuje da se još uvijek privikava na veću razdaljinu u američkoj košarci, ali i da trener Mik Kronin vjeruje u njegove sposobnosti.

Još jedan srpski igrač bio je na terenu, Filip Jović je ušao sa klupe i za 19 minuta je imao 10 poena i 8 skokova. Najefikasniji kod pobjednika bio je Erik Dejli sa 25 poena. A, na drugoj strani je srpski krilni centar Aleksa Milenković dao 10 poena za Kalifornija Baptist koledž i bio jedan od dvojice dvocifrenih igrača u ekipi.

Nova sezona počinje u novembru i do tada će UCLA da odigra još pripremnih mečeva, pa će Kusturica i Jović imati još prilike za uigravanje i pripremu.

Kusturica već oduševio Amerikance

Poslije utakmice i ubjedljive pobjede su američki novinari iznijeli i svoje viđenje igre Nikole Kusturice. Kvin Fišburn je napisao da je "Kusturica možda i najbolji defanzivac ekipe sa samo 17 godina", kao i da ima impresivan osjećaj za dodavanja i da je sjajan na obje strane parketa.

Džon Rotšajn sa "CBS sporta" je takođe pohvalio Nikolinu igru u defanzivi i podatak da je tim UCLA imao 13 ukradenih lopti, dodao je i "da uticaj Kusturice ne smije niko da mjeri samo po napadu".

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Tagovi

Nikola Kusturica košarka NCAA

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