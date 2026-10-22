Nikola Kusturica oduševio Amerikance na debiju: "Pogledajte šta radi momak od 17 godina"

Nikola Kusturica je u pripremnom meču za novu sezonu u dresu UCLA odmah pokazao šta sve zna i može, već je oduševio Amerikance.

Izvor: via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nikola Kusturica (17) je odmah pokazao Amerikancima šta zna i umije. Koliko u njega vjeruju na UCLA pokazuje i to da se odmah našao u startnoj postavi na pripremnoj utakmici protiv Kalifornija Baptista. Njegov koledž je demolirao protivnički tim skoro pa duplo (100:53).

Srpski košarkaš je počeo meč i za 24 minuta na parketu je upisao 10 poena, uz 8 skokova, 6 asistencija, 5 ukradenih lopti, uz dvije blokade. Nije ga služio šut za tri poena (0/6), što pokazuje da se još uvijek privikava na veću razdaljinu u američkoj košarci, ali i da trener Mik Kronin vjeruje u njegove sposobnosti.

Nikola Kusturica is all over the court making winning plays already for UCLA. Motor is always revving for the prized 17-year-old freshman. https://t.co/KvbqAcDYxt — Isaac Trotter (@Isaac__Trotter)October 22, 2026

Još jedan srpski igrač bio je na terenu, Filip Jović je ušao sa klupe i za 19 minuta je imao 10 poena i 8 skokova. Najefikasniji kod pobjednika bio je Erik Dejli sa 25 poena. A, na drugoj strani je srpski krilni centar Aleksa Milenković dao 10 poena za Kalifornija Baptist koledž i bio jedan od dvojice dvocifrenih igrača u ekipi.

Nova sezona počinje u novembru i do tada će UCLA da odigra još pripremnih mečeva, pa će Kusturica i Jović imati još prilike za uigravanje i pripremu.

Kusturica već oduševio Amerikance

Poslije utakmice i ubjedljive pobjede su američki novinari iznijeli i svoje viđenje igre Nikole Kusturice. Kvin Fišburn je napisao da je "Kusturica možda i najbolji defanzivac ekipe sa samo 17 godina", kao i da ima impresivan osjećaj za dodavanja i da je sjajan na obje strane parketa.

Džon Rotšajn sa "CBS sporta" je takođe pohvalio Nikolinu igru u defanzivi i podatak da je tim UCLA imao 13 ukradenih lopti, dodao je i "da uticaj Kusturice ne smije niko da mjeri samo po napadu".

Nikola Kustrica vs Cal Baptist LIVE NOTES: ⬇️10 points8 rebounds6 assists5 steals2 blocks- Might be UCLA’s best defender at 17 y/o - Impressive passing feel, on the brink of being a deceptive passer - Active communicator defensively - Engaged + motor on both ends - Strong rotations off-ball - Real hesitancy to attack off the catch, was not hunting his shot- Limited involvement in actions/sets - Impressive rim protection for his position - Already a great athlete with plenty of room to continue growing into this body, will only become more coordinated and fluid@NoCeilingsNBA #NBADraft #UCLAMBB @krisjohnsonlive — Quinn Fishburne (@QuinnFishburne)October 22, 2026

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