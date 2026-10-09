Srpski košarkaš Nikola Kusturica pretjeruje sa treninzima od dolaska na prestižni koledž UCLA.

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Najveći srpski talenat Nikola Kusturica "pravi probleme" slavnom treneru Miku Kroninu. Prema riječima stratega UCLA, on mora da tjera Nikolu iz sale jer pretjeruje sa treninzima. Smatra da je jako važno da pronađe balans i svoj ritam, dok Kusturica tvrdi da talenat bez napornog rada ne vrijedi mnogo.

Kusturica je ljetos potpisao ugovor sa jednim od najprestižnijih koledža u Americi, a špekulisalo se da zarađuje čak šest miliona evra u sezoni, što je kasnije demantovao jedan od njegovih trenera.

"Dio mog posla biće da ga provedem kroz sezonu a da ne pretjera. Da ga naučim kako će ovo iskustvo izgledati. Već sam morao da ga spriječim da se vraća u salu. Od dolaska je jedno vrijeme svake večeri bio u dvorani", rekao je Kronin o Kusturici.

"Isto mi se desilo u Barseloni"

Mladi Srbin je isto bio posvećen i u Barseloni, što mu je na kraju donijelo titulu najmlađeg debitanta u ACB ligi i Evroligi. Posljednja dva ljeta je dominirao u dresu reprezentacije Srbije, a na UCLA će se pripremati za izlazak na NBA draft.

"Donekle razumijem šta pokušava da uradi. Isto mi se dešavalo u Španiji, u Barseloni. Nisu mi dozvoljavali da budem u sali", rekao je Kusturica i dodao:

Vidi opis Najveći srpski talenat "pravi probleme" treneru UCLA: "Moram da ga spriječim da to radi" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

"Vrijedan sam i mislim da naporan rad pobjeđuje talenat. Samo pokušavam da radim najviše što mogu."

Na ovom prestižnom koledžu su bili svojevremeno i Karim Abdul-Džabar, Bil Volton, Redži Miler, Džejson Kapono, Aron Aflalo, Lonzo Bol i mnogi drugi i nadamo se da će biti odskočna daska i za Kusturicu koji bi tako kroz dvije godine mogao da se nađe u NBA ligi.

Kusturica je prošle godine u selekciji do 16 godina ponio titulu MVP-ja Evropskog prvenstva, dok je u selekciji do 17 godina na Svjetskom prvenstvu bio član idealne petorke.